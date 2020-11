Η παγωμένη βροχή δεν είναι ασυνήθιστη για τους 600.000 κατοίκους του Βλαδιβοστόκ, ωστόσο χαρακτηρίζεται σπάνιο όσο και ακραίο φαινόμενο είναι η συνάντηση θερμού και ψυχρού κυκλώνα που έκαναν το νερό στρώμα πάγου πάχους 12 χιλιοστών, πρωτοφανές για δεκαετίες. Η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πληροφορίες για θανάτους από το κρύο δεν έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί. Για δευτερόλεπτα γλίτωσε κάτοικος από πτώση τεράστιου όγκου που αποκολλήθηκε από σπίτι και καταπλάκωσε το αυτοκίνητο του.

In Vladivostok, a man was removing ice from his windshield when all of a sudden he heard a noise and took cover. A two ton slab of concrete came loose and fell from above barely missing him but leaving his automobile totally wrecked. pic.twitter.com/n8qpVSoj7Z

— The Intrepid Journalism (@Vegz05) November 21, 2020