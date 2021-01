Στις αρχές του 2020, οι λάτρεις του σινεμά ανυπομονούσαν να δουν στη μεγάλη οθόνη ταινίες όπως το «Dune», το «Black Widow» (η δημοφιλής «Μαύρη Χήρα» της Marvel, με πρωταγωνίστριες –μεταξύ άλλων- τις Florence Pugh και Scarlett Johansson) το «In the Heights», το «Jungle Cruise», το «The King’s Man», αλλά και το πολυαναμενόμενο «West Side Story», σε σκηνοθεσία του Steven Spielberg. Ωστόσο και η κινηματογραφική βιομηχανία δέχθηκε (και εξακολουθεί να δέχεται) ένα μεγάλο πλήγμα παγκοσμίως, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Καθώς οι περισσότερες κινηματογραφικές αίθουσες διεθνώς παραμένουν κλειστές, πολλές από τις προγραμματισμένες πρεμιέρες της προηγούμενης χρονιάς μεταφέρθηκαν για το 2021. Από τη λίστα των αναμενόμενων κινηματογραφικών παραγωγών δεν λείπουν και οι συνέχειες ταινιών όπως το «Coming to America» (με τον ελληνικό τίτλο «Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα») και το πασίγνωστο «Top Gun», με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Επιπλέον, οι κινηματογραφόφιλοι σε όλον τον κόσμο περιμένουν -εδώ και καιρό- μια ακόμη περιπέτεια του μυστικού πράκτορα James Bond, με τίτλο «No Time to Die», μια πρόσθετη αναμέτρηση για τους «Μαχητές των Δρόμων» στο 9ο «κεφάλαιο» της σειράς ταινιών «Fast &Furious», καθώς και την επιστροφή των θρυλικών «Ghostbusters».

Οι παραπάνω είναι μόνο μερικές από τις ταινίες που –λόγω του κορονοϊού- θα κάνουν πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2021, αργότερα απ’ ότι αναμενόταν αρχικά. Και ενώ η έλευση των εμβολίων κατά της Covid-19 δίνει ελπίδες για τη σταδιακή επιστροφή του πλανήτη στην «κανονικότητα», κάποιες από τις μεγάλες εταιρίες της βιομηχανίας της 7ης τέχνης, όπως η Warner Bros και η Paramount σχεδιάζουν να διαθέσουν τις ταινίες τους (και) διαδικτυακά, σε πλατφόρμες όπως αυτή του HBO Max και της Amazon.

Ακολουθούν μερικές από τις πλέον αναμενόμενες ταινίες που είναι προγραμματισμένο να κάνουν πρεμιέρα το 2021:

«Coming 2 America» («Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα 2»)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Μαρτίου.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της κινηματογραφικής επιτυχίας του 1988, με πρωταγωνιστή τον Eddie Murphy επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο (του 2020). Ωστόσο, δεδομένων των αλλαγών που προκάλεσε η πανδημία στον προγραμματισμό των εταιριών, η Paramount αποφάσισε τελικά να πουλήσει την ταινία στην Amazon, έναντι 125 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο φιλμ που σκηνοθετεί ο Craig Brewer, οι θεατές παρακολουθούν την εξέλιξη της ιστορίας με ήρωα τον πρίγκηπα Akeem, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει βασιλιάς, ενώ επιστρέφει στην Αμερική προκειμένου να συναντήσει τον γιο που μαθαίνει ότι έχει. Στην ταινία ο Murphy συνεργάζεται εκ νέου με τους γνωστούς –από το αρχικό φιλμ- ηθοποιούς, όπως οι Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley και John Amos. Οι Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο ανανεωμένο επιτελείο των ηθοποιών για τη συγκεκριμένη ταινία.

«The King’s Man» ( «Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το ξεκίνημα»)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Μαρτίου.

Στη νέα ταινία του Matthew Vaughn, βασισμένη στο βιβλίο κόμικς «The Secret Service» των Mark Millar και Dave Gibbons πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Daniel Brühl και Djimon Hounsou. Το φιλμ αποτελεί το προοίμιο (prequel) της ιστορίας της πρώτης ανεξάρτητης υπηρεσίας πληροφοριών.

«Morbius»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 19 Μαρτίου.

Στην ταινία που σκηνοθετεί ο Daniel Espinosa, με πρωταγωνιστή τον Jared Leto, o βιοχημικός Michael Morbius προσπαθεί να θεραπεύσει τον εαυτό του από μια σπάνια ασθένεια του αίματος, αλλά -κατά λάθος- μετατρέπεται σε ένα είδος βαμπίρ.

«No Time to Die»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Απριλίου. (από 1η Απριλίου στην Ελλάδα)

Στη νέα ταινία με ήρωα τον αγαπημένο σε πολλούς μυστικό πράκτορα, ο James Bond έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Felix Leiter της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη βοήθειά του.

Σκηνοθεσία: Cary Joji Fukunaga

Με τους: Ana de Armas, Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Billy Magnussen.

«A Quiet Place Part II» («Ένα Ήσυχο Μέρος 2»)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23 Απριλίου.

Η συνέχεια της ταινίας «Ένα Ήσυχο Μέρος» επρόκειτο αρχικά να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Μαρτίου 2020. Όσοι ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της ιστορίας τρόμου (σε σκηνοθεσία John Krasinski) -στην οποία πρωταγωνιστεί η Emily Blunt– θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν (εκτός απροόπτου) την άνοιξη.

«Black Widow»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Μάϊου.

Στη νέα περιπέτεια των Marvel Studios, η Scarlett Johansson εμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη ως Natasha Romanoff, ή ως «Μαύρη Χήρα» («Black Widow»).

Πρωταγωνιστούν: Scarlett Johansson, Florence Pugh.

Σκηνοθεσία: Cate Shortland.

«Free Guy»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21 Μαΐου

Το φιλμ σε σκηνοθεσία του Shawn Levy και σενάριο των Matt Lieberman και Zak Penn πραγματεύεται την ιστορία του Guy (Ryan Reynolds) ενός καθημερινού ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά μέσα στο σύμπαν εκπλήξεων ενός βιντεοπαιχνιδιού. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι ηθοποιοί Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar και Taika Waititi.

«Spiral»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21 Μαΐου

«Το Spiral: From The Book of Saw», με πρωταγωνιστές τους Chris Rock, Samuel L. Jackson και Max Minghella είναι ένα φιλμ τρόμου της σειράς ταινιών «Saw», σε σκηνοθεσία του Darren Lynn Bousman και σενάριο των Josh Stolberg και Pete Goldfinger.

«F9» («Fast &Furious 9: Μαχήτες των Δρόμων»)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28 Μαΐου

Το «Fast &Furious 9: Μαχήτες των Δρόμων» σηματοδοτεί την επιστροφή του σκηνοθέτη Justin Lin, ο οποίος σκηνοθέτησε το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο «κεφάλαιο» της σειράς των επιτυχημένων ταινιών. Στη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς πρωταγωνιστούν οι Charlize Theron, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster και Helen Mirren, ενώ τους δικούς τους ρόλους ενσαρκώνουν και οι John Cena και Cardi B.

«Ghostbusters: Afterlife»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Ιουνίου

Η κινηματογραφική συνέχεια της επιτυχημένης σειράς ταινιών της δεκαετίας του ’80, με ήρωες τους δημοφιλείς κυνηγούς φαντασμάτων, θα προβληθεί στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Jason Reitman σκηνοθετεί τους Bill Murray, Dan Aykroyd και Ernie Hudson μεταξύ άλλων, σε ένα φιλμ στο οποίο πρωταγωνιστεί και ο 19χρονος Finn Wolfhard, ιδιαίτερα γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά του Netflix, «Stranger Things».

«In the Heights»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18 Ιουνίου.

Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μιούζικαλ του Μπροντγουέι και βιβλίου από τους Lin-Manuel Miranda και Quiara Alegría Hudes αντίστοιχα. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Jon M. Chu, παρουσιάζει την ιστορία του ιδιοκτήτη ενός μπακάλικου ο οποίος διατηρεί ανάμικτα συναισθήματα στη σκέψη ότι ήρθε η ώρα να κλείσει το μαγαζί του και να αποσυρθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς έχει κληρονομήσει την περιουσία της γιαγιάς του.

Το φιλμ της Warner Bros, όπως και άλλοι κινηματογραφικοί τίτλοι της εταιρίας, είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα τόσο στις αίθουσες όσο και στο διαδίκτυο (μέσω της υπηρεσίας HBO Max).

Παίζουν οι: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Jimmy Smits, Daphne Rubin-Vega, Stephanie Beatriz και Dascha Polanco.

«Top Gun: Maverick»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Ιουλίου.

Πρόκειται για τη συνέχεια της δημοφιλούς ταινίας του 1986, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Με πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους ιπτάμενους του Ναυτικού, ο Pete Mitchell βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε ακραίες αποστολές ως ένας θαρραλέος πιλότος και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή που θα τον επηρέαζε αρνητικά.

Εκτός από τον Cruise, στο φιλμ που σκηνοθετεί ο Joseph Kosinski πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell, Miles Teller και Jay Ellis.

«Jungle Cruise»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Ιουλίου.

Εμπνευσμένη από το αντίστοιχο θεματικό πάρκο της Disney, η ταινία που σκηνοθετεί ο Jaume Collet-Serra, με πρωταγωνιστές τους Emily Blunt και Dwayne Johnson, είναι μια περιπέτεια φαντασίας για τους κινηματογραφικούς ήρωες που συμμετέχουν σε μια αποστολή γεμάτη δράση στη ζούγκλα του Αμαζονίου.

«Dune»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1η Οκτωβρίου.

Βασισμένη στο πρωτοποριακό μυθιστόρημα του Frank Herbert (1965), η φιλόδοξη ταινία μεγάλου προϋπολογισμού του Denis Villeneuve διερευνά θέματα που σχετίζονται με τη μοίρα, την πολιτική, τη θρησκεία, την οικολογία και τον πόλεμο με φόντο τον πλανήτη Arrakis, γνωστό και ως Dune. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac και άλλοι. Το φιλμ επρόκειτο, αρχικά, να προβληθεί στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2020. Λόγω της πανδημίας ωστόσο, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2021.

«West Side Story»

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10 Δεκεμβρίου.

Η εκδοχή του μιούζικαλ «West Side Story», σε σκηνοθεσία του Steven Spielberg θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες, με καθυστέρηση σχεδόν ενός χρόνου, στις 10 Δεκεμβρίου 2021. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι Ansel Elgort, Ariana DeBose και Rachel Zegler.

Πηγές: hollywoodreporter.com/ imdb.com/ villagecinemas.gr/

Φωτογραφία: Associated Press

