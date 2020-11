«Κρυφή» εξώγαμη κόρη έχει αποκτήσει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσιεύματα της ρωσικής αντιπολιτευόμενης ιστοσελίδας Proekt.

Ο Ρώσος Πρόεδρος είναι πατέρας της 17χρονης Ελιζαβέτας Βλαντιμιρόβνα Κριβανόγκις, την οποία απέκτησε το 2003 με την καθαρίστρια Σβετλάνα Κριβανόγκις ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος με την σύζυγό του Λουντμίλα, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες, αναφέρει η ιστοσελίδα Proekt.

O 68χρονος σήμερα Πούτιν και η γοητευτική καθαρίστρια, γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και εκείνη τον συνόδευε συχνά στα ταξίδια του. Η Σβετλάνα Κριβανόγκις όταν γνώρισε τον Πούτιν ζούσε σε ένα φτωχικό διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη και εργαζόταν ως καθαρίστρια ενώ παράλληλα, σπούδαζε οικονομικά.

Σήμερα η 45χρονη Κριβανόγκις είναι κάτοχος μετοχών της τράπεζας Rossiya Bank, διαθέτει κατοικίες στο Σότσι και στη Μόσχα και είναι ιδιοκτήτρια μεγάλου κέντρου παραστάσεων και ψυχαγωγίας στην Αγία Πετρούπολη και η περιουσία της εκτιμάται πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Αμέσως, μετά την γνωριμία της με τον Ρώσο πρόεδρο, η ίδια και η οικογένειά της μετακόμισαν σε ακριβό προάστιο της πόλης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Proekt.

Δημοσιογράφος της ιστοσελίδας Proekt επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Κριβανόγκις, η οποία είπε πως ταξιδεύει με τρένο και αδυνατεί να απαντήσει στις ερωτήσεις του, υποσχόμενη πως θα τον καλέσει εκείνη, χωρίς όμως να το κάνει. Μάνα και κόρη, μετά την δημοσιότητα που πήρε το θέμα, έκλεισαν τους λογαριασμούς τους στα social media.

Το Κρεμλίνο δεν άφησε αναπάντητο το δημοσίευμα για «κρυφή» τρίτη κόρη του Πούτιν (ο Ρώσος πρόεδρος έχει αποκτήσει δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, Λουντμίλα).

Ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα που να αξίζει σχολιασμό» και τόνισε πως είδε ο ίδιος το σχετικό δημοσίευμα, το οποίο χαρακτήρισε «κίτρινη δημοσιογραφία».

Ο Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τον αν ο πρόεδρος γνωρίζει τη γυναίκα, απάντησε: «Έχω ερωτηθεί ξανά σχετικά με αυτό το όνομα, δεν μου λέει κάτι». Πάνω σε αυτό, ένας από τους συντάκτες του άρθρου του Prοekt, ο Αντρέι Ζαχάροφ σχολίασε στο Twitter: «Κανείς δεν νοιάζεται για το αν ο Πεσκόφ γνωρίζει την Σβετλάνα Κριβανόγκις …Αυτό που τον ρώτησαν είναι αν την ξέρει ο Πούτιν».

The English version of our investigation about former Putin's mistress who became a millionaire with a big help of his friends https://t.co/naspjWPOj0

— Andrey Zakharov (@skazal_on) November 25, 2020