Έντονες αντιδράσεις, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, προκάλεσε η ανάρτηση της Ιταλίδας διευθύντριας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και ειδική σύμβουλος του Ύπατου Αρμοστή της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, Νάταλι Τότσι, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο τουίτ της, κάλεσε Ελλάδα και Τουρκία να αναιρέσουν τις «μάτσο» πολιτικές και να ανακαλύψουν το πνεύμα της διπλωματίας.

Συγκεκριμένα, η Τότσι ανέφερε ότι «η κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο δεν είναι καινούρια. Είναι μια παλιά σύγκρουση για την κυριαρχία και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Μπορεί να επιλυθεί μόνο αν η Ελλάδα και η Τουρκία αναιρέσουν την «μάτσο» πολιτική τους και ανακαλύψουν το πνεύμα της διπλωματίας όπως στο σεισμό του ’99».

The East-Med situation isn’t new. It’s an old conflict about sovereignty & security between Greece, Turkey & Cyprus. It can be resolved only if G & T set aside macho politics & rediscover earthquake diplomacy spirit of 99

My @ConvSix w/ @michaeltanchum https://t.co/bqh8tOaGxi

