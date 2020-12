Σαρωτικό κύμα στις όχθες της Λίμνης Μίσιγκαν, στο Σικάγο, παρέσυρε έναν ποδηλάτη το πρωί της Δευτέρας.

Η άνοδος της στάθμης της λίμνης και οι σφοδροί άνεμοι στην περιοχή βοήθησαν στο να βγει το κύμα στον ποδηλατόδρομο της αμερικανικής μεγαλούπολης Lakefront Trail του Σικάγο και να σαρώσει τον ποδηλάτη.

DANGEROUS WAVES: Bicyclist knocked down while navigating the Lakefront Trail in Chicago as strong winds and high lake levels cause flooding along Lake Michigan.

Fortunately, no serious injuries were reported. https://t.co/frK9DAU40p pic.twitter.com/D5zJobCzBp

— ABC News (@ABC) December 1, 2020