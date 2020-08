Στο Ισραήλ βρίσκεται σήμερα, 24 Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ βομβαρδίζουν τη Λωρίδα της Γάζας σχεδόν καθημερινά από την 6η Αυγούστου.

Πρόκειται για αντίποινα στις εκτοξεύσεις ρουκετών και την αποστολή μπαλονιών με προσαρμοσμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς από τον παλαιστινιακό θύλακα πάνω από τα σύνορα, που έχουν προκαλέσει πυρκαγιές, απανθρακώνοντας καλλιέργειες και θαμνώδεις εκτάσεις.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι και τον υπουργό Άμυνας Μπένι Γκαντς. Στο επίκεντρο θα τεθούν το Ιράν και η «εμβάθυνση» των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την υπόλοιπη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στην Ουάσινγκτον.

Looking forward to speaking with leaders in Israel, Sudan, Bahrain, and the UAE to discuss Iran’s malign influence and to celebrate the historic Abraham Accords agreement between Israel and the UAE. https://t.co/TJSwZNzn5S

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 23, 2020