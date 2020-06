Το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και αναμένεται να εμφανίσει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης το 2021, υποστηρίζει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο CNBC.

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα θα διαπραγματευτεί νέους δημοσιονομικούς στόχους με τους πιστωτές της στην ευρωζώνη, καθώς η κρίση του κορονοϊού οδηγεί το χρέος της σχεδόν στο 200% του ΑΕΠ.

Greece will negotiate new fiscal targets with Europe for 2021 onwards, finance minister says https://t.co/wQVoMqERh8

