«Πάμε στη Ζάκυνθο χωρίς ουσιαστικά social distancing αλλά και χωρίς κορονοϊό», είναι το σύνθημα σε ανάρτηση νεαρού Βρετανού, ο οποίος μαζί με περίπου 30 συνομηλίκους του ευθύνεται, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun για το γεγονός ότι δεν άνοιξε σήμερα το σχολείο του, το William Borlase’s Grammar School στο Μάρλοου της Βρετανίας. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για 20 εφήβους που ενδεχομένως να είναι θετικοί στον κορονοϊό, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται επίσημα. Ωστόσο το συγκεκριμένο σχολείο θα ανοίξει καθυστερημένα στις 10 Σεπτεμβρίου καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη ιχνηλάτηση και διαγνωστικά τεστ.

‘Ενας ακόμη Βρετανός μαθητής λυκείου εμφανίζεται σε πτήση της TUI από τη Ζάκυνθο με μάσκα προστασίας κρεμασμένη στον λαιμό του και σύνθημα: «καμία μάσκα κυβέρνησης δεν μπορεί να με σκοτώσει».

It's not Greece's fault Brits come to party in our country, don't wear masks on the plane/airport, in general give no fucks about the rona and then, spread the virus.

Punishing Greek tourism for Brits' irresponsible behaviour is fucked up.https://t.co/TqyDJ9IHae#Zante

— Mysticismlover (@mysticismlover) September 2, 2020