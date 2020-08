Με ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Instashop για την εξαγορά – ρεκόρ επιχείρησης Start-up, μιας από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ευρύτερη περιοχή.

«Συγχαρητήρια στην InstaShop, για τη μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής ίδρυσης Start-up επιχείρησης που έχει γίνει ως τώρα. Με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης που έχουν έδρα την Ελλάδα και αρχική ελληνική επένδυση, καταδεικνύει πως το οικοσύστημα των Start-up που έχουμε ανθεί και ενδυναμώνεται συνεχώς» επισήμανε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Congratulations to InstaShop on the largest Greek-founded startup company acquisition to date.

With R&D based in Greece and initial Greek investment, it highlights how our startup ecosystem is thriving and going from strength to strength.

