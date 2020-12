Συνομιλίες με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την Τρίτη, με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις, τα περιφερειακά ζητήματα & την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ τον ενημέρωσε σχετικά με την ανακοίνωση επιβολής κυρώσεων CAATSA από τις ΗΠΑ στην Τουρκία για την απόκτηση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Nωρίτερα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον πρέσβη του Κατάρ, Αμπντουλαζίζ Αλί Αλ-Νάμα, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Κώστα Φραγκογιάννη.

Συναντήθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Πρέσβη του Κατάρ, Abdulaziz Ali Al-Naama, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον ΥΦΥΠΕΞ Κ.Φραγκογιάννη – Ι met with #Qatar Ambassador

Abdulaziz Ali Al-Naama today @GreeceMFA, after his meeting with DFM @CFragoyiannis. pic.twitter.com/hwf4E5GZdF

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 15, 2020