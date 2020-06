«Είμαστε εδώ, για να επιβεβαιώσουμε ο καθένας από τη θέση του και τη γεωγραφική του παρουσία, την αγωνία μας, τη πίστη μας, αλλά και τις προσπάθειες για να διατηρηθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Geoffrey Pyatt.

Η συνάντηση, όπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλή των Ελλήνων έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Μετά από τη συνάντηση ο κ. Τασούλας δήλωσε:

«Είχα την ιδιαίτερη χαρά να δεχτώ σήμερα στο γραφείο μου στη Βουλή των Ελλήνων, τον καλό φίλο της Ελλάδος, τον κ. Pyatt πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για μια επίσκεψη εργασίας και συνεργασίας για θέματα που αφορούν τις δύο χώρες. Αυτές τις ημέρες, με κορύφωση αυτό που γίνεται σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι είναι μία χώρα, είναι μία δύναμη, σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Προχωρούμε σε συμφωνίες με τη γειτονική Ιταλία, αργότερα με την Αίγυπτο που είναι συμφωνίες συνεργασίας, ειρήνης και ηρεμίας στην ευρύτερη περιοχή μας, και όλες αυτές οι απλές λέξεις συνεργαζόμενες θα δυναμώσουν την ευημερία και την προκοπή όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής’.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ειδικότερα ο κ. Pyatt» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας, «έχουν αποδείξει ότι ενδιαφέρονται για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Και ο ίδιος πολύ πρόσφατα σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του, μίλησε για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, μίλησε για την υφαλοκρηπίδα που δικαιούνται τα νησιά μας, όπως ακριβώς έκανε εντελώς πρόσφατα και ο αρμόδιος για την ενέργεια υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Francis Fannon«.

«Είμαστε εδώ λοιπόν για να επιβεβαιώσουμε ο καθένας από τη θέση του και τη γεωγραφική του παρουσία, την αγωνία μας, τη πίστη μας, αλλά και τις προσπάθειες για να διατηρηθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.Οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς έχουν έναν ευρύτερο παγκόσμιο ρόλο, δεν παύει όμως και η χώρα μας, ως στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτόν τον ρόλο να τον παρακολουθεί και να βλέπει με χαρά πως μέσα σ’ αυτό το ρόλο μία ισχυρή, προκομμένη και ειρηνική Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία για τις γεωστρατηγικές εκτιμήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον καλωσορίζω και πάλι, εδώ στη Βουλή και τον ευχαριστώ για την όλη του συμπαράσταση» κατέληξε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Βουλής.

Honored to meet Speaker Kostas Tasoulas on many issues, including US interest in reviving #Elefsina shipyards. Here in the cradle of democracy, we also discussed our shared values as Americans exercise right of free expression to perfect our democracy & build a more just society. pic.twitter.com/nfAyDz2qvr

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) June 9, 2020