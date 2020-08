Το γερμανικό πανεπιστήμιο του Χάλε άρχισε γιγάντιο πείραμα με 4.000 συμμετέχοντες καθώς Γερμανοί επιστήμονες επιχειρούν να προσδιορίσουν πώς θα μπορούσε να δοθεί άδεια για μεγάλες συγκεντρώσεις και να αποφευχθεί ταυτόχρονα η διάδοση του ιού.

Ένας διάσημος στη Γερμανία τραγουδιστής της ποπ, ο Τιμ Μπέντζκο, δέχθηκε να συμμετάσχει δίνοντας μέσα στην ίδια ημέρα στη Λειψία τρεις συναυλίες με διαφορετικά μέτρα στην καθεμιά.

Στους συμμετέχοντες γίνονται δεκτά μόνο νεαρά και υγιή άτομα ώστε να περιορισθεί ο κίνδυνος μόλυνσης στη διάρκεια αυτών των πειραμάτων.

Όλα συμβαίνουν μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα συναυλιών της Λειψίας, στην Leipzig Arena.

Όλοι οι εθελοντές που ήρθαν για τις συναυλίες αρχικά θερμομετρήθηκαν. Φορούν εξάλλου όλοι μάσκα τύπου FFP2 και φέρουν μια συσκευή η οποία επιτρέπει να ανιχνεύονται όλες οι μετακινήσεις τους και οι επαφές τους μέσα στην αίθουσα.

Φθορίζοντα απολυμαντικά προϊόντα θα επιτρέψουν επίσης να παρατηρηθεί ποιες επιφάνειες ακουμπούν συχνότερα με τα χέρια τους οι συμμετέχοντες. Μάλιστα το πανεπιστήμιο θα υπολογίσει και την πορεία των αερολυμάτων που εκπνέονται από τους θεατές, αυτά τα μικρά μόρια που, σύμφωνα με τους ειδικούς, διαδραματίζουν ρόλο στη μόλυνση.

Από τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, αναμένεται μαθηματικό μοντέλο για τον υπολογισμό των κινδύνων διάδοσης μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα συναυλιών.

