«Γλυκόπικρη» νίκη, απελευθέρωση, ίσως και «θεραπεία» της Αμερικής, έγραψε ο διεθνής Τύπος, για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και την «έξοδο χωρίς αξιοπρέπεια» του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild. Το γύρο του κόσμου, κάνουν και οι λυγμοί ανακούφισης του σχολιαστή ειδήσεων και πρώην συμβούλου του Μπαράκ Ομπάμα Anthony Kapel Jones, ζωντανά από το CNN.

This will move you to tears — and to action to support President Elect Biden and to be involved in the GA runoff. https://t.co/ulpt4rDpOm — Jill Wine-Banks (@JillWineBanks) November 8, 2020

«Είναι ευκολότερο να είσαι γονέας σήμερα το πρωί. Είναι πιο εύκολο να πεις στα παιδιά σου ότι έχει σημασία η αλήθεια και το να είσαι καλός άνθρωπος», δήλωσε ο Τζόουνς με φωνή που έσπαγε επανειλημμένα. «Εάν είστε μουσουλμάνοι σε αυτήν τη χώρα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε εάν ο πρόεδρος δεν σας θέλει εδώ. Εάν είστε μετανάστης, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα μωρά σας, είναι δικαίωση για πολλούς ανθρώπους που έχουν υποφέρει πραγματικά», είπε.

«Σημειολογικά ξεχωριστό» χαρακτηρίζεται το εξώφυλλο του γερμανικού περιοδικού Spiegel που σε συνέχεια του αποκεφαλσιμού του Αγάλματος της Ελευθερίας από τον Ντόναλντ Τραμπ( εξώφυλλο του 2017) σήμερα παρουσιάζει την «αποκατάσταση» από τον Τζο Μπάιντεν.

On Feb 4th, 2017, Der SPIEGEL featured a cover depicting Donald Trump beheading Lady Liberty. Today, on Nov 7th, 2020, we reference said cover by updating our current issue … #46. pic.twitter.com/ilSRhEk3CK — SPIEGEL English (@SPIEGEL_English) November 7, 2020

Αμερικανικές εφημερίδες όπως η Washington Post που είχε πάρει θέση υπέρ του Μπάιντεν, αρκέστηκαν πάντως σε λακωνικούς τίτλους: «Ο Μπάιντεν νίκησε τον Τραμπ».

The front page of Sunday's Washington Post: "Biden defeats Trump" pic.twitter.com/txssLUjmak — The Washington Post (@washingtonpost) November 8, 2020

«Ο κοιμισμένος Τζο ξυπνά την Αμερική», γράφει στο εξώφυλλο της η εφημερίδα Sunday Times, αναφερόμενη στον χαρακτηρισμό που είχε προσδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα.

Η επίσης βρετανική Sunday Telegraph μετέφερε τα λόγια του Μπάιντεν: «Έφτασε η ώρα η Αμερική να θεραπευτεί».

Στη Βρετανία, η τοπική εφημερίδα Ayrshire Daily News, σε μια περιοχή που φιλοξενεί ένα από τα πολλά γκολφ κλαμπ του Τραμπ, που ακολουθεί μια καθαρά τοπική προσέγγιση στην κάλυψη της ειδησεογραφίας και έγραψε χθες: «Ο ιδιοκτήτης του γκολφ κλαμπ South Ayrshire έχασε τις εκλογές του 2020».

«Τι απελευθέρωση, τι ανακούφιση: οι ψήφοι καταμετρούνται και οι ημέρες του Ντόναλντ Τραμπ επίσης. Ο Τζο Μπάιντεν κληρονομεί ένα βαρύ φορτίο όπως κανένας άλλος από τους προκατόχους του: πρέπει να ενώσει την Αμερική», σημειώνει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Στο κύριο άρθρο της η γερμανική Die Zeit τονίζει το τεράστιο φορτίο που αναλαμβάνει η νέα προεδρία.

Aus dem Iran und Israel erreichen Joe #Biden weitere Glückwünsche. Und: Mit dem künftigen US-Präsidenten ziehen nach vier Jahren wieder "First Dogs" ins Weiße Haus ein. Mehr im #Liveblog zur #Election2020: https://t.co/5yumquWfFb — ZEIT ONLINE (@zeitonline) November 8, 2020

«Ο Τζο Μπάιντεν θα πρέπει να βρει γρήγορα απαντήσεις στις απειλές στην οικονομία και τον άμεσο κίνδυνο της πανδημίας. Είναι απίθανο ότι μπορεί, από μόνος του, να συμφιλιώσει τη χώρα. Το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραδεχθεί την ήττα του είναι αδιανόητο. Δεν τελειώσαμε ακόμα με τους κλονισμούς της δημοκρατίας», προειδοποιεί.

Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter θεωρείτην νίκη του Μπάιντεν

«γλυκόπικρη»

και σχολιάζει: «Ο Μπάιντεν θα αγωνιστεί για να θεραπεύσει την Αμερική» και η υπόσχεσή του να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα μετατρέπεται σε «ακατόρθωτη αποστολή».

Η συντηρητική εφημερίδα Svenska Dagbladet σημειώνει επίσης ότι «οι εκλογές τελείωσαν, αλλά η σύγκρουση συνεχίζεται».

«Ενσαρκώνει την πολυπολιτισμικότητα που καθορίζει την Αμερική, αλλά απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τα κέντρα εξουσίας της Ουάσινγκτον», τονίζει για την εκλεγμένη αντιπρόεδρο των ΗΠΑ η αυστραλιανή εφημερίδα Sydney Morning Herald.

Opinion: You’d think Trump and his allies would take solace in knowing that he saved the nation from a radical progressive agenda, but his achievement will be tarnished badly if he peddles conspiracy theories and refuses to accept a legitimate defeat https://t.co/9k3Iux19e1 — The Sydney Morning Herald (@smh) November 8, 2020

Η Καμάλα Χάρις είναι «μια δυνατή γυναίκα, σύμβολο ανανέωσης που φοβάται ο Τραμπ», πρόσθεσε η ισπανική εφημερίδα El Mundo.

"Nos hemos librado de un homofóbo, un misógino y un demonio" https://t.co/XIdBfU7ItM — EL MUNDO (@elmundoes) November 8, 2020

Τραμπ «χωρίς αξιοπρέπεια»

Η γερμανική Bild, χαιρετίζοντας τη νίκη Μπάιντεν, υπογράμμισε την «έξοδο χωρίς αξιοπρέπεια» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, υποσχόμενος να συνεχίσει την μάχη δικαστικά.

BIDENS 1. REDE NACH WAHLSIEG – „Ich werde die Seele Amerikas wiederherstellen“ https://t.co/DIiHwbeHOc — BILD (@BILD) November 8, 2020

Η αυστραλιανή Daily Telegraph, ιδιοκτησίας του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ, σημειώνει ότι «δεν πρόκειται απλά να παραδεχτεί την ταπείνωση μιας φαινομενικής ήττας από έναν αντίπαλο που θεωρούσε αδύναμο». «Είχε ξεκινήσει επί μήνες να αναφέρεται σε ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αυτήν τη στρατηγική τώρα», πρόσθεσε η εφημερίδα.

