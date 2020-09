Το ρωσικό εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού με την ονομασία Sputnik-V δημιούργησε αντισώματα σε όλους του εθελοντές που συμμετείχαν στις δύο πρώτες φάσεις των κλινικών δοκιμών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στον διεθνούς κύρους ιατρικό περιοδικό Lancet, τα οποία συνιστούν μία απάντηση στους επικριτές της Μόσχας για το εμβόλιο.

NEW—Preliminary results from Russian trials find that #COVID19 vaccine candidates led to no serious adverse events and elicit antibody response https://t.co/jGUwQa8oNd

Thread (1/8) pic.twitter.com/NWBpWDvUK3

— The Lancet (@TheLancet) September 4, 2020