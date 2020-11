Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Βρετανίας και η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, αποτέλεσαν αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης που είχε με τη Βρετανίδα υφυπουργό Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε τη σημασία διατήρησης στενών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποχώρηση του από την ΕΕ και αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική πολιτεία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Βρετανών πολιτών που κατοικούν στη χώρα μας. Αντιστοίχως, υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών έκανε ιδιαίτερη μνεία στο ζήτημα των διδάκτρων των βρετανικών πανεπιστημίων, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το 2021.

Τέλος, ενημέρωσε τη Βρετανίδα υφυπουργό Εξωτερικών για την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά της, η Γουέντι Μόρτον χαιρέτισε τη στενή συνεργασία των δύο χωρών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, και υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά των Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στα βρετανικά πανεπιστήμια.

