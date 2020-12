Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης νερού κοντά στο Μπρίστολ, σήμερα, γράφουν οι Times.

«Τέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας στην έκρηξη στο Έιβονμαουθ», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος των Times Γουίλ Χάμφρις.

EXCL: Four workers killed and one injured when a water treatment chemical tank they were working on exploded.

Force of explosion caused one body to be found 150 metres from the blast.https://t.co/8RFKPzUwFw

— Will Humphries (@willhumphries_) December 3, 2020