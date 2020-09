Το Facebook απενεργοποίησε τους λογαριασμούς της ακροδεξιάς οργάνωσης των ΗΠΑ Patriot Prayer και του ιδρυτή της Joey Gibson την Παρασκευή, μέλη της οποίας συγκρούονται εδώ και εβδομάδες με διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter στο Πόρτλαντ. Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από σφαίρες έπειτα από ταραχές το προηγούμενο Σάββατο. Ο δράστης του εγκλήματος, σκοτώθηκε πέντε ημέρες αργότερα κατά τη σύλληψή του από τις ομοσπονδιακές δυνάμεις.

Οι σελίδες της οργάνωσης αυτής αφαιρέθηκαν από το Facebook και το Ιnstagram «στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να απαγορεύσουμε τις βίαιες πολιτοφυλακές από την πλατφόρμα μας», ανακοίνωσε ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης.

Patriot Prayer founder Joey Gibson has been removed from Facebook for violating the social network's violated its ’dangerous individuals and organizations' policy. https://t.co/9mln1nXJx9

— OPB (@OPB) September 4, 2020