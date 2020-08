Οικογένειες αναζητούν τους συγγενείς τους, που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια πολυκατοικίας στη Μαχάντ, βιομηχανική πόλη κοντά στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, τη Μουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πενταόροφο κτήριο στο οποίο ζούσαν περίπου 200 άνθρωποι κατέρρευσε τη Δευτέρα (24/8) από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, από το τραγικό συμβάν έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ 18 έχουν τραυματιστεί. Στα συντρίμμια του κτηρίου παγιδεύτηκαν περισσότεροι από 90 άνθρωποι, ενώ 60 ανασύρθηκαν ζωντανοί χάρη στους ειδικούς της ομάδας διάσωσης που συνεχίζουν το έργο τους για τον εντοπισμό επιζώντων.

«Η πολυκατοικία με τα 47 διαμερίσματα κατέρρευσε σα στοίβα από χαρτιά», δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για την απόδοση ευθυνών σε βάρος του κατασκευαστή του κτιρίου.

Τόσο οι κάτοικοι της περιοχής όσο και αστυνομικοί αναζητούσαν απελπισμένα τραυματίες και επιζώντες μέσα στα χαλάσματα του κτηρίου, καθώς τα ασθενοφόρα έσπευδαν για να μεταφέρουν τους τραυματισμένους στα κοντινά νοσοκομεία, εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων των μουσώνων και με φόβους για πιθανές μολύνσεις από τη νόσο Covid-19.

Η Shabana Lora κατάφερε να βγει τρέχοντας από την πολυκατοικία, μαζί με τις κόρες της, προτού το κτίριο καταρρεύσει. «Ήμασταν μόλις μερικά μέτρα μακριά από το κτίριο και ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο. Μετά υπήρχε παντού καπνός. Η πολυκατοικία κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα μετά από τη στιγμή που πεταχτήκαμε έξω», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν άλλοι επιζώντες, τουλάχιστον 18 ακόμα άνθρωποι (άλλες πηγές κάνουν λόγο για περισσότερους) μένει να εντοπιστούν κάτω από τα τούβλα και το τσιμέντο, στο σημείο του συμβάντος.

Με μήνυμά του στο Twitter, o πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi εξέφρασε σήμερα (Τρίτη 25/8) τη θλίψη του για το συμβάν, ενώ ανέφερε ότι προσεύχεται για την ανάρρωση των τραυματιών.

Saddened by the building collapse in Mahad, Raigad in Maharashtra. My thoughts are with the families of those who lost their dear ones. I pray the injured recover soon. Local authorities and NDRF teams are at the site of the tragedy, providing all possible assistance: PM

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2020