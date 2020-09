Ξεπέρασαν τις 860.000 οι θάνατοι παγκοσμίως, ενώ η μία μετά την άλλη οι κυβερνήσεις Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής ανακοινώνουν ότι το «φράγμα» των 10 κρουσμάτων ανά 100.000 άτομα έχει κατά πολύ παραβιαστεί.

Η Τουρκία γνωρίζει τη δεύτερη κορύφωση της επιδημίας του κορονοϊού λόγω της «απροσεξίας» σε γάμους και σε άλλες κοινωνικές συγκεντρώσεις, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, προειδοποιώντας ότι η ‘Αγκυρα καταγράφει την ταχύτερη αύξηση. Πρόσθεσε ότι 29.865 νοσηλευτές έχουν προσβληθεί από τον ιό έως τώρα και 52 μεταξύ αυτών πέθαναν από την Covid-19, ενώ το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν περισσότερα από 1500 κρούσματα και ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 45 για να ανέλθει σε 6.462 συνολικά.

CORONAVIRUS UPDATES – “COVID-19 data is kept from the public in the Mediterranean vacation hub of Antalya and the reality is a daily average of 300 to 400 new diagnoses that has started to overwhelm the local health system.” #Turkey #COVID19tr https://t.co/RoxBsmEbOm

— Duvar English (@DuvarEnglish) September 3, 2020