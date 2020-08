Η αστυνομία στο Βερολίνο διέλυσε μαζική διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα κατά των περιορισμών για το νέο κορονοϊό. Παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Βερολίνου που έδωσε νομική έγκριση για τη διαμαρτυρία ενάντια στην απαγόρευσης των αρχών, οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν και τα επεισόδια ήταν πλέον αναπόφευκτα κοντά στην Πύλη του Βραδεμβούργου.

#b2908 #be2908 #Berlin #BerlinDemo @polizeiberlin

Police officer pushes father away, with it's small girl on his shoulders. Wtf is going on?! pic.twitter.com/oF11JTgctB

— Das Eine Horn 🦄 (@Horn73254155) August 29, 2020