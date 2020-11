Παρά το μερικό lockdown που ισχύει απότην περασμένη Τρίτη στην Αυστρία και στον απόηχο της φονικής τρομοκρατικής επίθεσης στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας το βράδυ της Δευτέρας, η Βιέννη υπενθυμίζει ότι υπήρξε πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Δύο τεράστια χριστουγεννιάτικα δέντρα κοσμούν την πλατεία μπροστά στο δημαρχείο και στα πρώην θερινά ανάκτορα του Σένμπρουν.

H 200 ετών ερυθρελάτη, που βρίσκεται πλέον μπροστά στο Δημαρχείο, έχει ύψος 33 μέτρα και προέρχεται από το Κλάφερ αμ Χόχφιχτ της ‘Ανω Αυστρίας, και τα λαμπιόνια της θα ανάψουν στις 14 Νοεμβρίου.

Το νεότερο σε ηλικία έλατο, μπροστά από τα Ανάκτορα Σένμπρουν, είναι μόλις 118 ετών, με ύψος μόνον 18 μέτρα και προέρχεται από Μιουρτστσουσλαγκ του ομόσπονδου κρατιδίου της Στυρίας, θα φωταγωγείται από τις 21 Νοεμβρίου.

«Διατηρήσαμε σκόπιμα την προγραμματισμένη ημερομηνία για την άφιξη του δέντρου και θέλουμε να στείλουμε ένα σημάδι ειρήνης και συντροφικότητας», δήλωσε η Γκαμπριέλα Σμίντλε διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας μάρκετινγκ του δήμου.

