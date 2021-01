Στη δημοσιότητα βγήκε το βίντεο από τον πυροβολισμό γυναίκας μέσα στο Καπιτωλίο, κατά τη διάρκεια της εισβολής των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ και η οποία σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες είναι νεκρή. Στο βίντεο φαίνεται μία γυναίκα με την αμερικανική σημαία στην πλάτη και μετά από τον κρότο πυροβολισμού πέφτει στο έδαφος και επικρατεί χάος. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε στο στήθος, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά δίκτυα, ενώ το επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1

— Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021