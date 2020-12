Τουλάχιστον ένας θάνατος αναφέρεται σε ένοπλη ληστεία τράπεζας με κατάσταση ομηρίας στην Καμετά της βόρειας Βραζιλίας. Λιγότερο από 24 ώρες μετά από παρόμοια επίθεση στο νότο της χώρας, περίπου 30 ένοπλοι, πυροδότησαν τεράστια ποσότητα εκρηκτικών και αντάλλαξαν καταιγιστικά πυρά με την αστυνομία, καταφέρνοντας να διαφύγουν, ενώ χαρτονομίσματα από τη λεία τους έπεφταν στην άσφαλτο.

Οι ληστές που ακολούθησαν στρατιωτικό σχέδιο εισέβαλαν αμέσως μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη Criciuma, αποκλείοντας δρόμους για να ασφαλίσουν τη διαδρομή διαφυγής τους και τρομοκρατώντας τους 200.000 κατοίκους, χρησιμοποιώντας βαριά όπλα και εκρηκτικά.

Ένας αστυνομικός και ένας φύλακας τραυματίστηκαν.

Οι ληστές χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να ανοίξουν το θησαυροφυλάκιο της τράπεζας και στη συνέχεια έφυγαν με αυτοκινητοπομπή, ανέφεραν αξιωματούχοι.

December 2: After a robbery in the city of Criciúma – Brazil, the country registers a new bank robbery, now in the city of Cametá in the state of Pará pic.twitter.com/bH9jvgdh29

Σε διασταύρωση στην οποία δούλευαν εργάτες οδικών έργων, οι ληστές πήραν ομήρους και ανάγκασαν έναν εργαζόμενο να μεταφέρει τα κλεμμένα μετρητά, ανέφερε ο ιστότοπος ειδήσεων G1.

Καθώς το ανθρωποκυνηγητό ήταν σε εξέλιξη, ο δήμαρχος Clesio Salvaro μίλησε στους πολίτες για «μεγάλης κλίμακας επίθεση», καλώντας τους να ασφαλιστούν στα σπίτια τους.

Η αστυνομία ανακάλυψε αργότερα ότι τα αυτοκίνητα της απόδρασης εγκαταλείφθηκαν.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν γιτί άρπαξαν χαρτονομίσματα (περίπου 150.000 $) διάσπαρτα στο δρόμο, ενώ δεν είναι σαφές σε ποιο ποσό ανέρχεται η λεία των εγκληματιών που παραμένουν ασύλληπτοι.

Bank robbery like #MoneyHeist executed by thieves in Brazil.

People take money scattered on the floor after a mega robbery in the city of Criciuma – Brazil. The gang looks well trained and supported by heavy armory. The modality of crime is called 'Novo Cangaço'#MoneyHeistBrazil pic.twitter.com/te4hgnWEvk

