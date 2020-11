Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές επιτέθηκαν σε σούπερ μάρκετ της Carrefour Brasil στην πόλη Πόρτο Αλέγκρε της νότιας Βραζιλίας, οργισμένοι από τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου που διέπραξαν φρουροί ασφαλείας με θύμα Αφροαμερικανό, μόλις ένα 24ωρο πριν από την τοπική αργία της Ημέρας «Ευαισθητοποίησης για τους Μαύρους».

Οι δύο άντρες που φέρεται να χτυπούσαν τον João Alberto Silveira Freitas έχουν τεθεί υπό κράτηση αντιμέτωποι με κατηγορία ανθρωποκτονίας. Ο ένας φαίνεται σε βίντεο να γρονθοκοπά τον Freitas στο πρόσωπο λίγο έξω από τις πόρτες του σούπερ μάρκετ, αργά την Πέμπτη.

Video footage of the deadly attack on Joao Alberto Silveira Freitas carried out by two security guards in Porto Alegre, Brasil. Nov 20th 2020#BLMhttps://t.co/7W4zYKdV6x

