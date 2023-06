Γειά σου, Ντάγκι

Κάθε Σάββατο στις 10:05 & Καθημερινά στις 16:28 | ΕΡΤ2



Πολυβραβευμένη εκπαιδευτική σειρά κινούμενων σχεδίων προσχολικής ηλικίας, παραγωγής Αγγλίας (BBC) 2016-2020.

Μήπως ήρθε η ώρα να γνωρίσετε τον Ντάγκι;

Ένας χουχουλιαστός, τεράστιος σκύλαρος με μεγάλη καρδιά και προσκοπικές αρχές περιμένει καθημερινά στη λέσχη τα προσκοπάκια του, τη Νόρι, την Μπέτι, τον Ταγκ, τον Ρόλι και τον Χάπι. Φροντίζει να διασκεδάζουν, να παίζουν και να περνούν καλά, φροντίζοντας το ένα το άλλο. Κάθε μέρα επιστρέφουν στους γονείς τους πανευτυχή, έχοντας αποκτήσει ένα ακόμα σήμα καλής πράξης.

Η πολυβραβευμένη εκπαιδευτική σειρά κινούμενων σχεδίων προσχολικής ηλικίας του BBC έρχεται στην Ελλάδα, μέσα από την ΕΡΤ και το ERTFLIX, να κερδίσει μια θέση στην οθόνη και στην καρδιά σας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER

Γ΄ Κύκλος – Τίτλοι επεισοδίων:

1. To σήμα της ησυχίας

2.Το σήμα της πάπιας

3. Το σήμα του βουρτσίσματος των δοντιών

4. Το σήμα του καμουφλάζ

5. Το σήμα του καταφύγιου

6. Το σήμα του ρεπό

7. To σήμα των φίλων δι’ αλληλογραφίας

8. Το σήμα της εκδρομής

9. Το σήμα του δέντρου

10. To σήμα του τυριού

11. Το σήμα του ραδιοφώνου

12. Το σήμα των αντίθετων

13. Tο σήμα του πρωινού

14. Το σήμα της οικογενειακής φωτογραφίας

15. Το σήμα του μέλλοντος

16. Το σήμα της Φιλοσοφίας

17. Το σήμα της μοιρασιάς

18. Το σήμα της Ιστορίας

19. Το σήμα της Τέχνης

20. Το σήμα του μίνι γκολφ

21. Το σήμα του μυστηρίου

22. Το σήμα των εκλογών

23. Το σήμα της κασέτας

24. Το σήμα της γεύσης

25. Το σήμα της βιολογίας

26. Το σήμα του νερόλακου

27. Το σήμα του τηλεπαιχνιδιού

28. Το σήμα του καουμπόι

29. Το σήμα του αγαπημένου

30. Το σήμα της φυτογλυπτικής

31. Το σήμα του «α καπέλα»

32. Το σήμα του ραψίματος

33. To σήμα του μπέιμπι σίτινγκ

34. Το σήμα των κόμικ

35. Tο σήμα των αισθήσεων

36. Το σήμα της διπλωματίας

37. Το σήμα των κολλητών

38. Το σήμα της γέφυρας

39. Το σήμα της ώρας

40. Το σήμα της εκπαίδευσης

41. Το σήμα των γρίφων

42. To σήμα των μυθικών πλασμάτων

43. Το σήμα της σαπουνόπερας

44. Το σήμα των επιτραπέζιων

45. Το σήμα του προσανατολισμού

46. To σήμα του αρώματος

47. Το σήμα της αριθμητικής

48. Το σήμα της επανένωσης

49. Το σήμα του αρχιτέκτονα

50. To σήμα του «τι συνέβη»

51. Το σήμα του ήρωα

52. To σήμα του περπατήματος

Δείτε τα επεισόδια:

12ο: «Το σήμα των αντίθετων»

15ο: «Το σήμα του μέλλοντος»

18ο: «Το σήμα της Ιστορίας»

24ο: «Το σήμα της γεύσης»