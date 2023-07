Η Αλήθεια για τα Viral Βίντεο

Από Δευτέρα έως Τετάρτη στις 21:00 | ΕΡΤ2



The Truth About Viral Videos

Σειρά ντοκιμαντέρ 3 επεισοδίων, παραγωγής Σιγκαπούρης 2020.

Γάτες, σκύλοι, μωρά, μόδες του TikTok… τα παρακολουθούμε χωρίς να το σκεφτούμε. Τι γίνεται, όμως, αν τα viral βίντεο επηρεάζουν τον κόσμο μας περισσότερο απ’ ό,τι φανταζόμαστε;

Δείτε απόψε το 1ο επεισόδιο: «Should we be afraid of TikTok?»

Στο πρώτο επεισόδιο, εξετάζουμε τον πρωταρχικό διασπορέα ανόητων viral βίντεο, το TikTok.

Έχει γίνει δημοφιλές σε τουλάχιστον 140 χώρες, αλλά γιατί μια πλατφόρμα για βλακώδη βίντεο να τραβήξει ξαφνικά την προσοχή πολιτικών αρχηγών στις ΗΠΑ και στην Ινδία;

Μήπως το TikTok έχει κάτι παραπάνω απ’ ό,τι υποθέτουμε;

* Η σειρά ντοκιμαντέρ μεταδίδεται σε επανάληψη