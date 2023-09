Η Λάμψη της Κυανής Ακτής

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00 | ΕΡΤ3



Light And Glamour- History Of The French Riviera

Ωριαίο ιστορικό ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγής Autentic/ ZDF/ arte, 2021.

Η Κυανή Ακτή δεν είναι απλά είναι πανέμορφο μέρος. Είναι συνυφασμένη με τη γοητεία και την πολυτέλεια, τα φεστιβάλ ταινιών, τα θρυλικά ξενοδοχεία, τα γιοτ και τις μεγαλοπρεπείς βίλες.

Σε αυτό το μέρος απαντήθηκαν οι πιο διάσημες προσωπικότητες του τελευταίου αιώνα, οι οποίοι επηρέασαν σημαντικά το μέρος.

Η Κυανή Ακτή έγινε διάσημη εξαιτίας του έρωτα και του πάθους.

Σκηνοθεσία: Hannes Schuler

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER