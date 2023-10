Η Υπέροχη Φίλη Μου

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00 | ΕΡΤ2



My Brilliant Friend

Γ΄ κύκλος – Α΄ Τηλεοπτική Μετάδοση

Δραματική σειρά 8 επεισοδίων, συμπαραγωγής Ιταλίας-ΗΠΑ 2022

Δημιουργός: Σαβέριο Κοστάντσο

Σκηνοθεσία: Ντανιέλε Λουκέτι

Πρωταγωνιστούν: Μαργκερίτα Ματσούκο, Γκάια Τζιράτσε, Φραντσέσκο Σέρπικο, Ματέο Τσέκι, Άννα Ρίτα Βιτόλο, Τζοβάνι Μπουζέλι, Φραντσέσκο Ρούσο, Ντάρια Ντεφλοριάν, Λούκα Γκαλόνε, Αλέσιο Γκάλο

Στον τρίτο κύκλο της σειράς, στη δεκαετία του 1970, η Λίλα έχει αφήσει τον πλούσιο αλλά κακοποιητικό σύζυγό της και αγωνίζεται να ζήσει ως ανύπαντρη μητέρα, κάνοντας μια δύσκολη δουλειά σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων.

Η Έλενα έχει ανοίξει τα φτερά της και σπουδάζει στην Πίζα, έχει γίνει επιτυχημένη συγγραφέας και ανοίγονται μπροστά της οι πόρτες ενός κόσμου καλλιεργημένου που ευημερεί.

Τόσο η Έλενα όσο και η Λίλα συνεχίζουν να παρασύρονται η μια από τη ζωή της άλλης. Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, καθώς τα πάθη του παρελθόντος και οι βαθιές αντιπαλότητες υποβόσκουν κάτω από την επιφάνεια.

Ο τρίτος κύκλος της σειράς βασίζεται στο τρίτο μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε, «Those Who Leave and Those Who Stay» («Αυτοί που φεύγουν κι αυτοί που μένουν»).

Δείτε απόψε το 4ο επεισόδιο

Η Έλενα και η Λίλα θέλουν να πάρουν αντισυλληπτικά χάπια, αλλά διαπιστώνουν ότι η διαδικασία για τη συνταγογράφισή τους είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Ο Πιέτρο και η Έλενα παντρεύονται στο δημαρχείο με λίγους στενούς φίλους και συγγενείς. Η Αντέλ οργανώνει απρόσμενα μια δεξίωση-έκπληξη για τη νύφη της. Η Έλενα αισθάνεται προδομένη και εξαπατημένη, αλλά αναγκάζεται να μην το δείξει.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER