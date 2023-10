Η Υπέροχη Φίλη Μου

Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 21:00 | ΕΡΤ2



My Brilliant Friend

Γ΄ κύκλος – Α΄ Τηλεοπτική Μετάδοση

Δραματική σειρά 8 επεισοδίων, συμπαραγωγής Ιταλίας-ΗΠΑ 2022

Δημιουργός: Σαβέριο Κοστάντσο

Σκηνοθεσία: Ντανιέλε Λουκέτι

Πρωταγωνιστούν: Μαργκερίτα Ματσούκο, Γκάια Τζιράτσε, Φραντσέσκο Σέρπικο, Ματέο Τσέκι, Άννα Ρίτα Βιτόλο, Τζοβάνι Μπουζέλι, Φραντσέσκο Ρούσο, Ντάρια Ντεφλοριάν, Λούκα Γκαλόνε, Αλέσιο Γκάλο

Στον τρίτο κύκλο της σειράς, στη δεκαετία του 1970, η Λίλα έχει αφήσει τον πλούσιο αλλά κακοποιητικό σύζυγό της και αγωνίζεται να ζήσει ως ανύπαντρη μητέρα, κάνοντας μια δύσκολη δουλειά σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων.

Η Έλενα έχει ανοίξει τα φτερά της και σπουδάζει στην Πίζα, έχει γίνει επιτυχημένη συγγραφέας και ανοίγονται μπροστά της οι πόρτες ενός κόσμου καλλιεργημένου που ευημερεί.

Τόσο η Έλενα όσο και η Λίλα συνεχίζουν να παρασύρονται η μια από τη ζωή της άλλης. Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, καθώς τα πάθη του παρελθόντος και οι βαθιές αντιπαλότητες υποβόσκουν κάτω από την επιφάνεια.

Ο τρίτος κύκλος της σειράς βασίζεται στο τρίτο μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε, «Those Who Leave and Those Who Stay» («Αυτοί που φεύγουν κι αυτοί που μένουν»).

Δείτε απόψε το 8ο επεισόδιο (τελευταίο)

Η Έλενα και ο Πιέτρο συναντούν την οικογένεια του Νίνο. Ο Νίνο δίνει στην Έλενα τα σχόλιά του για το χειρόγραφό της και όταν ανακαλύπτει ότι ο Πιέτρο δεν το έχει διαβάσει καν, τον αντιμετωπίζει εχθρικά. Για την Έλενα, η αντίδραση του Πιέτρο στις παθητικές-επιθετικές επιθέσεις του Νίνο επιβεβαιώνει μόνο τις αμφιβολίες της για τον σύζυγό της και βοηθά τα συναισθήματά της για τον Νίνο να αναδειχθούν.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER