Καθημερινά στις 00:50 | ΕΡΤ2



Clarice

Δραματική αστυνομική σειρά μυστηρίου, παραγωγής ΗΠΑ 2021.

Δημιουργοί: Άλεξ Κούρτζμαν, Τζένι Λούμετ

Πρωταγωνιστούν: Ρεμπέκα Μπριντς, Μάικλ Κάντλιτζ, Νικ Σάντοου, Ντέβιν Τάιλερ, Καλ Πεν, Λούκα ντε Ολιβέιρα, Μάρνι Κάρπεντερ, Τζέιν Άτκινσον, Νικολέτ Πιρς

Γενική περιγραφή: Η σειρά «Κλαρίς» (Clarice), βασισμένη στη «Σιωπή των Αμνών» του Τόμας Χάρις, είναι μια βουτιά στα βαθιά, στην ανείπωτη προσωπική ιστορία της πράκτορα του FBI Kλαρίς Στάρλινγκ (Ρεμπέκα Μπριντς), καθώς επιστρέφει στην ενεργό δράση το 1993, έναν χρόνο μετά τα γεγονότα της «Σιωπής των Αμνών».

Λαμπερή και ευάλωτη, η γενναία Κλαρίς διαθέτει ένα εσωτερικό φως που τραβάει τέρατα και τρελούς κοντά της.

Ωστόσο, χάρη στην περίπλοκη ψυχοσύνθεσή της καταφέρνει να βρει τη δική της φωνή, ενώ εργάζεται στον κόσμο των ανδρών, καθώς και να ξεφύγει από τα οικογενειακά μυστικά που την κυνηγούσαν σε όλη της τη ζωή.

Δείτε απόψε το 1ο επεισόδιο: «Τέρμα η σιωπή» (The silence is over)

Η Κλαρίς Στάρλινγκ επιστρέφει στην ενεργό δράση όταν εντοπίζονται δύο πτώματα, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, με παρόμοια τραύματα που δείχνουν να είναι έργο κάποιου κατά συρροήν δολοφόνου, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος.

* Η σειρά μεταδίδεται σε επανάληψη