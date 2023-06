Λευκή Παγίδα

Καθημερινά στις 17:00 & 23:30 | ΕΡΤ3



Σειρά ντοκιμαντέρ 5 ωριαίων επεισοδίων, παραγωγής Γαλλίας

Η σειρά ντοκιμαντέρ μας ταξιδεύει στην καρδιά των παγετώνων, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής υποβρύχιας κατάδυσης στη Γροιλανδία.

Αύγουστος 2012. Είναι το τέλος του αρκτικού καλοκαιριού και οι δυο περιηγητές, Βινσάν και Αλμπάν, βγαίνουν με θαλάσσιο καγιάκ στους γιγάντιους πάγους του ρεύματος της Ανατολικής Γροιλανδίας. Σημείο αναχώρησης: το Ιτοκορτοόρμιτ (Ittoqqortoormiit).

Δύο μήνες, με κομμένη την ανάσα, διανύουν τα ιλιγγιώδη φαράγγια των Φιόρδ, κάνουν θεαματικές καταδύσεις στα παγόβουνα, και εξερευνούνε μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν εκεί και υπέροχα ζώα που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

Στο πέρασμα των ημερών, η αποστολή γίνεται όλο και πιο απαιτητική, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται και ο άνεμος Πιτεράκ παραμονεύει. Αυτός ο κρύος άνεμος μπορεί να αγγίξει τα 200χλμ/ώρα. Ένας διαρκής αγώνας με τον χρόνο: οι περιηγητές πρέπει να φτάσουν στο Ανγμαγκσαλίκ πριν παγιδευτούν στην ΛΕΥΚΗ ΠΑΓΙΔΑ…

Μια έντονη ανθρώπινη περιπέτεια χιλίων χιλιομέτρων!



Δείτε απόψε το 1ο επεισόδιο: «Σε βαθιά νερά» (In at the deep end)

* Η σειρά ντοκιμαντέρ μεταδίδεται σε επανάληψη