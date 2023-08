Πνιγμένοι στους Tουρίστες

Κάθε Δευτέρα στις 12:00 & 22:00 | ΕΡΤ3



Σειρά ντοκιμαντέρ 12 επεισοδίων, διάρκειας 45’.

Δημοφιλείς προορισμοί προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά στα παρασκήνια της Μαγιόρκα, της Ίμπιζα, της Κροατίας, της Νότιας Αφρικής και των Καναρίων Νήσων.

Οι συνέπειες της τουριστικής έκρηξης φαίνονται σε όλο τον κόσμο από το εντυπωσιακό χάσμα μεταξύ ντόπιων και τουριστών: απλησίαστη στέγαση, χαμηλοί μισθοί και πόσιμο νερό με δελτίο. Θα ρίξουμε μια ματιά στη Μαγιόρκα, ένα από τα αγαπημένα νησιά της Μεσογείου που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Οι συνέπειες της τουριστικής έκρηξης είναι επίσης αισθητές στην Κροατία και τα Κανάρια Νησιά, όπου οι τοπικοί πολιτικοί φοβούνται κοινωνικές αναταραχές λόγω του χάσματος μεταξύ των παραθεριστών και του πληθυσμού.

Αυτή η σειρά δεν έχει σκοπό να αποτρέψει τα ταξίδια, αλλά θέλει να επιστήσει την προσοχή στις παρενέργειες του μαζικού τουρισμού και να οξύνει την ευαισθητοποίηση για μια ευσυνείδητη προσέγγιση σε όλους τους πολιτισμούς.

Δείτε το 1ο επεισόδιο: «Σαφάρι στη Νότια Αφρική» (Safari in South Africa – From Snapshot to Shooting)

«Μπορείτε να σκοτώσετε ό,τι θέλετε εδώ. Αλλά το να πυροβολήσεις ένα λιοντάρι απαιτεί χρόνο», εξηγεί ο Stan Burger, κυνηγός και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κυνηγών της Νότιας Αφρικής. Ομως οι τουρίστες που κυνηγούν, δεν έχουν αυτόν τον χρόνο, και βιάζονται να κατακτήσουν γρήγορα το τρόπαιό τους. Θέλουν να πυροβολήσουν το λιοντάρι τους μέσα σε μια-δυο μέρες. Κάπως έτσι ξεκίνησε μια επιχείρηση. Πρώτα, τα λιοντάρια εκτρέφονται και στη συνέχεια χωρίζονται από τη μητέρα τους σε νεαρή ηλικία. Ύστερα, τοποθετούνται σε φάρμες, όπου οι τουρίστες μπορούν να τα χαϊδέψουν. Όταν τα λιοντάρια μεγαλώσουν λίγο, είναι διαθέσιμα για κυνήγι.

Ο τουρίστας του σαφάρι έχει απόλυτη άγνοια του τι γίνεται με τα λιοντάρια. Ήρθε να κάνει τις διακοπές του, να δει άγρια ζώα, να πάρει την τέλεια φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα και να ζήσει λίγη περιπέτεια.

TRAILER

* Η σειρά ντοκιμαντέρ μεταδίδεται σε επανάληψη