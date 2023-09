Πνιγμένοι στους Τουρίστες

Κάθε Δευτέρα στις 12:00 & 22:00 | ΕΡΤ3



Σειρά ντοκιμαντέρ 12 επεισοδίων.

Δημοφιλείς προορισμοί προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά στα παρασκήνια της Μαγιόρκα, της Ίμπιζα, της Κροατίας, της Νότιας Αφρικής και των Καναρίων Νήσων.

Οι συνέπειες της τουριστικής έκρηξης φαίνονται σε όλο τον κόσμο από το εντυπωσιακό χάσμα μεταξύ ντόπιων και τουριστών: απλησίαστη στέγαση, χαμηλοί μισθοί και πόσιμο νερό με δελτίο. Θα ρίξουμε μια ματιά στη Μαγιόρκα, ένα από τα αγαπημένα νησιά της Μεσογείου που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Οι συνέπειες της τουριστικής έκρηξης είναι επίσης αισθητές στην Κροατία και τα Κανάρια Νησιά, όπου οι τοπικοί πολιτικοί φοβούνται κοινωνικές αναταραχές λόγω του χάσματος μεταξύ των παραθεριστών και του πληθυσμού.

Αυτή η σειρά δεν έχει σκοπό να αποτρέψει τα ταξίδια, αλλά θέλει να επιστήσει την προσοχή στις παρενέργειες του μαζικού τουρισμού και να οξύνει την ευαισθητοποίηση για μια ευσυνείδητη προσέγγιση σε όλους τους πολιτισμούς.

Δείτε το 2ο επεισόδιο: «Μαγιόρκα και Ίμπιζα- Δύο νησιά έτοιμα να καταρρεύσουν» (Majorca to Ibiza – Islands about to Collapse)

Συναγερμός στον πύργο του αεροδρομίου στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα: Αεροπλάνα που μεταφέρουν τουρίστες, απογειώνονται και προσγειώνονται κάθε λεπτό. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται για τυχόν ατυχήματα. «Η Μαγιόρκα είναι λίγο πριν την κατάρρευση », λένε.

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια τουρίστες έρχονται στο νησί, το οποίο αποτελεί και τον αγαπημένο προορισμό των Γερμανών. Επιπλέον, γιγαντιαία κρουαζιερόπλοια με πολλές χιλιάδες επιβάτες αγκυροβολούν στο λιμάνι της Πάλμα.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις συνέπειες της τουριστικής έκρηξης: οι παραθεριστές κατακλύζουν το κέντρο της πόλης της πρωτεύουσας του νησιού. Χιλιάδες διαμερίσματα ενοικιάζονται σε τουρίστες. Το αποτέλεσμα: Όλο και λιγότερος χώρος διαβίωσης για τους ντόπιους, με πανάκριβα ενοίκια.

Η Μαγιόρκα βρίσκεται στα όριά της: οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων είναι υπερφορτωμένες και τα περιττώματα απορρίπτονται χωρίς επεξεργασία στη θάλασσα. Εκεί που κολυμπούν ντόπιοι και τουρίστες.