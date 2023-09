Πνιγμένοι στους Τουρίστες

Κάθε Δευτέρα στις 12:00 & 22:00 | ΕΡΤ3



Σειρά ντοκιμαντέρ 12 επεισοδίων.

Δημοφιλείς προορισμοί προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά στα παρασκήνια της Μαγιόρκα, της Ίμπιζα, της Κροατίας, της Νότιας Αφρικής και των Καναρίων Νήσων.

Οι συνέπειες της τουριστικής έκρηξης φαίνονται σε όλο τον κόσμο από το εντυπωσιακό χάσμα μεταξύ ντόπιων και τουριστών: απλησίαστη στέγαση, χαμηλοί μισθοί και πόσιμο νερό με δελτίο. Θα ρίξουμε μια ματιά στη Μαγιόρκα, ένα από τα αγαπημένα νησιά της Μεσογείου που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Οι συνέπειες της τουριστικής έκρηξης είναι επίσης αισθητές στην Κροατία και τα Κανάρια Νησιά, όπου οι τοπικοί πολιτικοί φοβούνται κοινωνικές αναταραχές λόγω του χάσματος μεταξύ των παραθεριστών και του πληθυσμού.

Αυτή η σειρά δεν έχει σκοπό να αποτρέψει τα ταξίδια, αλλά θέλει να επιστήσει την προσοχή στις παρενέργειες του μαζικού τουρισμού και να οξύνει την ευαισθητοποίηση για μια ευσυνείδητη προσέγγιση σε όλους τους πολιτισμούς.

Δείτε το 3ο επεισόδιο: «Κανάρια Νησιά – Τα νησιά της ανεργίας» (The Canary Islands – Islands of the Unemployed0

Μαζικός τουρισμός στα Κανάρια Νησιά: Εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες έρχονται με κρουαζιέρα στη Λα Γκομέρα, τη Γκραν Κανάρια ή την Τενερίφη για λίγες ώρες. Κι όμως οι ντόπιοι ελάχιστα κερδίζουν από τον τουρισμό.

Η ταινία δείχνει την άσχημη πλευρά του μαζικού τουρισμού: θέσεις εργασίας με πολύ χαμηλό μισθό, ανεργία, υψηλά ενοίκια. Δεκάδες χιλιάδες διαμερίσματα στα Κανάρια Νησιά ενοικιάζονται σε παραθεριστές σε μόνιμη βάση. Τα τουριστικά κέντρα και οι κατοικημένες περιοχές αναμειγνύονται όλο και περισσότερο. Αυτό δημιουργεί ένταση και ορισμένοι τοπικοί πολιτικοί φοβούνται τώρα τις κοινωνικές αναταραχές.

* Η σειρά ντοκιμαντέρ μεταδίδεται σε επανάληψη