Κάθε Σάββατο στις 18:00 | ΕΡΤ2



Σειρά ντοκιμαντέρ 8 επεισοδίων, παραγωγής 2021.

Το «Pop Hellas, 1951-2021: Ο τρόπος που ζουν οι Έλληνες» αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία του τρόπου ζωής των Ελλήνων από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παραγωγή με τη συμμετοχή αρκετών γνωστών πρωταγωνιστών της διαμόρφωσης αυτών των τάσεων.

Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια;

Πώς ντύνονταν και ποιες ήταν οι μόδες και οι επιρροές τους;

Ποια η σχέση των Ελλήνων με τη μουσική και τη διασκέδαση σε κάθε δεκαετία;

Πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα και ποια σημασία απέκτησε η μουσική στη ζωή μας;

Κάθε ντοκιμαντέρ εμβαθύνει σε έναν τομέα και φωτίζει ιστορικά κάθε δεκαετία σαν μια σύνθεση από γεγονότα και τάσεις που επηρέαζαν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων.

Δείτε το 11ο επεισόδιο: «Τα παιχνίδια των Ελλήνων, 1951-2021»

Ποια παιχνίδια έπαιζαν οι Έλληνες σε κάθε δεκαετία και τι αποτύπωνε αυτό για την κοινωνία κάθε εποχής;

Το ενδέκατο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Pop Hellas, 1951-2021: Ο τρόπος που ζουν οι Έλληνες» ερευνά τα παιχνίδια που αγαπούσαν να παίζουν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια, μέσα από συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό, αλλά και σύγχρονα infographics (γραφικά) που παρουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες και στατιστικά.

Τα παιχνίδια είναι ένα ιστορικό αντικείμενο, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα που μαρτυρά πολλά για τους ανθρώπους και τις αντιλήψεις της κοινωνίας κάθε εποχής και ένας τρόπος απονομής κοινωνικών ρόλων. Κι αυτό προκύπτει μέσα από τις συνεντεύξεις γυναικών και ανδρών που μέσα από τις αφηγήσεις τους μας δίνουν το πλαίσιο της ομορφιάς κάθε εποχής.

Στο επεισόδιο καταγράφονται μέσα από αφηγήσεις και ιστορίες:

· Πώς τα τσίγκινα παιχνίδια και τα παιχνίδια της αλάνας μονοπώλησαν και χαρακτήρισαν τη δεκαετία του ’50.

· Πώς τα σφαιριστήρια εξαπλώθηκαν και δημιούργησαν τη φήμη τους τη δεκαετία του ’60.

· Η εξάπλωση της ελληνικής παραγωγής παιχνιδιών ως σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας στη δεκαετία του ’70.

· Τα ουφάδικα της δεκαετίας του ’80 που κυριάρχησαν ως μορφή διασκέδασης και η εμφάνιση των πρώτων ηλεκτρονικών παιχνιδιών που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που έπαιζαν οι Έλληνες.

· Τα video games και τα επιτραπέζια παιχνίδια που αγάπησαν οι Έλληνες τη δεκαετία του ’90.

· Τέλος, πώς φτάσαμε σήμερα στο φαινόμενο των esports όπου τα video games έχουν γίνει αθλήματα και γιατί οι άνθρωποι αγαπούν να συλλεγούν vintage παιχνίδια.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο μιλούν οι:

· Ορφέας Αυγουστίδης – Ηθοποιός

· Μαρίνα Δαμίγου – Συνιδιοκτήτρια του παλαιότερου καταστήματος παιχνιδιών

· Νίκος Κοκκινάκης – Συνιδιοκτήτης καταστήματος reused παιχνιδιών

· Μελισσάνθη Μάχουτ – Ηθοποιός

· Μιχάλης Προυκάκης – Αντιπρόεδρος παγκόσμιας ομοσπονδίας αγωνιστικού τάβλι

· Γιώργος Σακκάς – Υπεραθλητής μπιλιάρδου, Επίτιμος πρόεδρος ομοσπονδίας μπιλιάρδου

· Μαίρη Βέργου – Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

· Νόρα Χατζοπούλου – Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

· Παναγιώτης Μπίταρχας – Συλλέκτης, Διαχειριστής μουσείου φλίπερ

· Δημήτρης Κουτσομήτσος – Game designer Tamasenco

· Σάκης Καρπάς – Unboxholics

· Μαργαρίτα Τριανταφυλλάκη – Ιδιοκτήτρια escape room

· Τίμος Κουρεμένος – Δημοσιογράφος τεχνολογίας, Podcaster

Ιδέα–επιμέλεια εκπομπής: Φώτης Τσιμέλας | Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης | Διεύθυνση φωτογραφίας: Κώστας Τάγκας | Συντονισμός εκπομπής: Πάνος Χάλας | Αρχισυνταξία: Γιάννης Τσιούλης | Έρευνα: Αγγελική Καραχάλιου, Ζωή Κουσάκη | Εκφώνηση: Επιστήμη Μπινάζη |Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Πατρικαρέας | Παραγωγή: This Way Out Productions



* Η σειρά μεταδίδεται σε επανάληψη και είναι διαθέσιμη στο ERTFLIX.