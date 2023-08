Πρώτες Ύλες

Καθημερινά στις 11:15 | ΕΡΤ2



Σειρά ντοκιμαντέρ, παραγωγής ΗΠΑ 2020. (Α΄ Κύκλος)

Μεγάλο μέρος του φαγητού που τρώμε είναι επεξεργασμένο, κονσερβοποιημένο και προετοιμασμένο για την ευκολία μας. Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι τρώμε και από πού προέρχεται κάθε τροφή.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβιντ Μόσκοου (David Moscow) ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μας δείχνει πώς οι καταναλωτικές μας συνήθειες επηρεάζουν τον κόσμο και την ανθρωπότητα.

Μέσα από συνεντεύξεις με ειδικούς σε διάφορους τομείς θα μάθουμε για την ιστορία και την επιστήμη που κρύβει πίσω της κάθε τροφή, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε συνειδητές αποφάσεις για το τι τρώμε στην καθημερινότητά μας.

Δείτε το 6ο επεισόδιο: «Το ρύζι μας ροδίζει στις Φιλιππίνες» (Ricing to the occasion in the Philippines)

Ο Ντέιβιντ Μόσκοου επισκέπτεται οικογενειακώς την πατρίδα της συζύγου του για να μαζέψουν καρύδες, ρύζι και θαλασσινά για ένα κλασικό φιλιππινέζικο σεβίτσε. Θα μάθει για τις διάφορες ποικιλίες ρυζιού που καλλιεργούνται εκεί και στη συνέχεια θα πάει στους ορυζώνες για τη συγκομιδή. Επίσης, θα φτιάξει το αλκοολούχο ποτό Lambanog από καρύδες.

* Η σειρά ντοκιμαντέρ μεταδίδεται σε επανάληψη