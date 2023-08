Πρώτες Ύλες

Καθημερινά στις 11:15 | ΕΡΤ2



Σειρά ντοκιμαντέρ, παραγωγής ΗΠΑ 2020. (Α΄ Κύκλος)

Μεγάλο μέρος του φαγητού που τρώμε είναι επεξεργασμένο, κονσερβοποιημένο και προετοιμασμένο για την ευκολία μας. Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι τρώμε και από πού προέρχεται κάθε τροφή.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβιντ Μόσκοου (David Moscow) ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μας δείχνει πώς οι καταναλωτικές μας συνήθειες επηρεάζουν τον κόσμο και την ανθρωπότητα.

Μέσα από συνεντεύξεις με ειδικούς σε διάφορους τομείς θα μάθουμε για την ιστορία και την επιστήμη που κρύβει πίσω της κάθε τροφή, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε συνειδητές αποφάσεις για το τι τρώμε στην καθημερινότητά μας.

Δείτε το 5ο επεισόδιο: «Ανεμώνη με ραστώνη στη Σαρδηνία» (Keep your friends close, and your anemones closer in Sardinia)

Στη Σαρδηνία, ο Ντέιβιντ Μόσκοου θα βρεθεί δίπλα στον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ Christiano Andreini.

Εκεί θα μάθει ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να πιάσεις χταπόδι στα ανοιχτά, αλλά ούτε και αστακό μέσα από βάρκα.

Στη συνέχεια, σε μια ορεινή φάρμα του νησιού, ο Ντέιβιντ μαθαίνει να φτιάχνει ρικότα.

