Eloped With My Wife

Greek Movie

Year of production: 1964

The nouveau riche Petros, who believes that everything can be bought, even human conscience, spends his nights with various girls, until he meets Lena, a young woman who doesn’t care about his money.

Director: Kostas Strantzalis.

Screenplay: Giorgos Olympios.

Cinematography: Nikos Milas.

Editing: Giorgos Tsaoulis.

Set Design: Tasos Zografos.

Music Supervision: Christos Mourampas.

Performed by: Manolis Hiotis, Mary Linda, Grigoris Bithikotsis.

Starring: Stavros Paravas, Simoni Kyriakidou, Lavrentis Dianellos, Kostas Rigopoulos, Kostas Bozonis, Chronis Exarchakos, Popi Deligianni, Christoforos Zikas, Giannis Moraitis, Gerasimos Livadas, Zoi Voudouri, Lilian Sourtzi, Lela Derlikou, Mikaela Vagenopoulou, Nenela Kakaletri, Aspasia Anagnostopoulou, Thodoros Hatzis, Kiki Logara, Gerasimos Maliotis, Leonidas Karvelas.