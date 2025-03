Tuesday 18/03 – Thursday 20/03 | 22:00 (ATH) | 20:00 (UTC) | ERT World

The narrative thread of the series “”One August Night”” unfolds from the murder of Anna Petraki (Evgenia Dimitropoulou) by her husband Andreas Vandoulakis (Yannis Stankoglou), one night in August, six years ago, when the latter learns that she had a lover, his cousin Manolis Vandoulakis (Yorgos Karamihos).

The main role in the series is played by Anna’s sister, Maria Petraki (Youlika Skafida), who tries to continue her life, keeping well-hidden secrets that must not come to the surface…

Starring: Yorgos Karamichos (Manolis), Maria Kavogianni (Agathi), Giannis Stankoglou (Andreas Vandoulakis), Youlika Skafida (Maria Petraki), Alexandros Logothetis (Nikos Kyritsis), Tasos Nousias (Nikos Papadimitriou), Maria Pasa (Sophia), Giorgos Symeonidis (Chronis), Kostas Antalopoulos (Stavros), Elena Topalidou (Fani), Aineias Tsamatis (Makis), Eleanna Finokalioti (Fotini), Hector Liatsos (Antonis), Michalis Aerakis (Alexandros Vandoulakis), Evgenia Dimitropoulou (Anna Petraki), Dimitris Alexandris (Dretakis, prison director), Fotini Papachristopoulou (Olga Vandoulaki), Vangelis Liodakis (Saridakis, guard), Nikolas Chalkiadakis (Vangelis, guard), Antonis Tsiotsiopoulos (Markos), Adelaida Katside (Katerina), Denia Psyllia (Rinia), Anna Maria Marinaki (Christina), Markos Papadokonstantakis (Anastasis), Christos Kragiopoulos (Philippos)

Screenplay: Panagiotis Christopoulos

Direction: Zoe Sgourou

Director of Photography: Eric Giovon

Set Designer: Antonis Chalkias

Original Music Composition: Dimitris Papadimitriou

Costume Designer: Marli Aleiferi

Sound Engineer: Theofilos Bottonakis

Production Coordinator: Elisavet Hatzinikolaou

Production Manager: Alexandra Nikolaou

Editing: Rowan McKay

Production Execution: Sofia Panagiotaki / NEEDaFIXER