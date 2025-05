Τρίτη 13 Μαϊου έως Παρασκευή 16 Μαΐου | 20:40 (ATH) | 17:40 (UTC) | ERT World

Με αγγλικούς υπότιτλους

O Γιώργος Αρχιμανδρίτης, στη λογοτεχνική εκπομπή της ΕΡΤ «Η λέσχη του βιβλίου», παρουσιάζει κλασικά έργα που σφράγισαν την ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος με τον αφηγηματικό τους κόσμο, τη γλώσσα και την αισθητική τους.

Από τον Όμηρο και τον Σαίξπηρ, μέχρι τον Ντοστογιέφσκι, τον Προυστ και την Βιρτζίνια Γουλφ, τα προτεινόμενα βιβλία συνιστούν έναν οδηγό ανάγνωσης για όλους, μια «ιδανική βιβλιοθήκη» με αριστουργήματα που ταξιδεύουν στο χρόνο και συνεχίζουν να μας μαγεύουν και να μας συναρπάζουν.

Γιώργος Αρχιμανδρίτης: Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού, δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος.

Ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης είναι Διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας της Σορβόννης.

Το 2008, διετέλεσε Πρέσβης Πολιτισμού της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας στην Ευρώπη.

Το 2010, τιμήθηκε από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών και, το 2019, προήχθη σε Αξιωματούχο του ίδιου Τάγματος για τη συμβολή του στον τομέα του Πολιτισμού στη Γαλλία και τον κόσμο. Το 2021 ορίστηκε εντεταλμένος εκπρόσωπος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι.

Στη Γαλλία κυκλοφορούν τα βιβλία του: Mot à Mot (με την Danielle Mitterrand), Μikis Théodorakis par lui-même και Théo Angelopoulos-Le temps suspendu.

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τα βιβλία του «Μίκης Θεοδωράκης-Η ζωή μου», «Θόδωρος Αγγελόπουλος-Με γυμνή φωνή», «Μελίνα-Μια σταρ στην Αμερική» (με τον Σπύρο Αρσένη) και «Γιάννης Μπεχράκης-Με τα μάτια της ψυχής» (Εκδόσεις Πατάκη).

Είναι τακτικός συνεργάτης της Δημόσιας Γαλλικής Ραδιοφωνίας (France Culture), καθώς και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοφωνίας (RTS).

Άρθρα και συνεντεύξεις του με εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες δημοσιεύονται στον γαλλικό τύπο (Le Monde, L’Obs-Nouvel Observateur, Le Point, La Gazette Drouot), ενώ συμμετέχει τακτικά στα διεθνή συνέδρια Art for Tomorrow και Athens Democracy Forum της εφημερίδας The New York Times.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Λυκούδης

Φωτισμός: Ανδρέας Ζαχαράτος

Μουσική τίτλων: Βαγγέλης Φάμπας

Εκτέλεση παραγωγής: Massive Productions