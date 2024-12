Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 22:00 (ATH) | 20:00 (UTC) | ERT World

Έτος παραγωγής: 2015

Δραματική ταινία.

Υπόθεση:

Έβρος: Ένα ποτάμι, σύνορο Ανατολής και Δύσης. Στη μία του όχθη υπάρχει ένα φονικό ναρκοπέδιο, που προσπαθεί να καθαρίσει μια διμοιρία φαντάρων-ναρκαλιευτών.

Ο Γιάννης είναι ένας από αυτούς. Ένας μοναχικός γητευτής του κακού και μυστηριώδης καλλιτέχνης του επίφοβου. Οι νάρκες είναι εκεί μπροστά του. Τις βλέπει, τις νιώθει, σχεδόν τις αγγίζει, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν τις φοβάται.

Τα βράδια συμμορίες περνούν παράνομους μετανάστες από το ποτάμι και κάποιες φορές το ναρκοπέδιο λύνει τη σιωπή του στο σκοτάδι.

Μια νέα γυναίκα, η Χρύσα περνάει από το ποτάμι τα παιδιά των εξαθλιωμένων που έρχονται από την Ανατολή με το όνειρο της Ευρώπης, προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην γι’ αυτήν, τον πατέρα της και το παιδί της.

Ένοχη σε κάθε της κοίταγμα και με ψυχή γλυκιά και ατίθαση, η Χρύσα θα βρεθεί στο διάβα του Γιάννη και ο έρωτας θα εισβάλει στη ζωή τους και θα την ανατρέψει.

Μια παραγωγή της VERGI FILM PRODUCTIONS που γυρίσθηκε στη Μακεδονία και την Κωνσταντινούπολη, σε συμπαραγωγή:

Eurimages – Συμβούλιο της Ευρώπης

Hambourg Film Fund

NDR – ARTE

ΕΡΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

NOVA

Με την υποστήριξη:

SEE / Cinema Network

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Creative Europe – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Βραβεία:

· Best director award at the 32nd Alexandria Film Festival.

· Prix de Jury at 22nd Festival International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan

· Orpheus award for best feature film at 10th LAGFF – Los Angeles

Ηθοποιοί: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Έλενα Μαυρίδου, Levent Uzumcu, Γιάννης Καλατζόπουλος, Έκτoρας Καλούδης, Ταξιάρχης Χάνος, Θανάσης Ταταύλαλης, Σίμος Τσακίρης, Κίμωνας Κουρής, Έφη Δρόσου, Τίμος Παπαδόπουλος, Ελένη Θυμιοπούλου, Erik Schaffler, Anke Carmela Roder

Σκηνοθεσία: Πάνος Καρκανεβάτος

Σενάριο: Πάνος Καρκανεβάτος, Ισίδωρος Ζουργός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαϊτης

Σκηνικά – κοστούμια: Ιουλία Σταυρίδου

Μοντάζ: Kenan Akkawi

Μουσική: Nils Kacirek