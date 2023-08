Pop Hellas, 1951-2021: Ο Τρόπος που Ζουν οι Έλληνες

Δευτέρα 21 Αυγούστου,

20:00 (ATH) | 17:00 (UTC)

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ, που αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία του τρόπου ζωής των Ελλήνων από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα.

Mια ιδιαίτερη παραγωγή με τη συμμετοχή αρκετών γνωστών πρωταγωνιστών της διαμόρφωσης αυτών των τάσεων.

Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια;

Πώς ντύνονταν και ποιες ήταν οι μόδες και οι επιρροές τους;

Ποια η σχέση των Ελλήνων με τη Μουσική και τη διασκέδαση σε κάθε δεκαετία;

Πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του Αυτοκινήτου στην καθημερινότητα και ποια σημασία απέκτησε η Μουσική στη ζωή μας;

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά 12 θεματικών επεισοδίων, που εξιστορούν με σύγχρονη αφήγηση μια μακρά ιστορική διαδρομή (1951-2021), μέσα από παρουσίαση των κυρίαρχων τάσεων που έπαιξαν ρόλο σε κάθε τομέα, αλλά και συνεντεύξεις καταξιωμένων ανθρώπων από κάθε χώρο που αναλύουν και ερμηνεύουν φαινόμενα και συμπεριφορές κάθε εποχής.

Κάθε ντοκιμαντέρ εμβαθύνει σε έναν τομέα και φωτίζει ιστορικά κάθε δεκαετία σαν μια σύνθεση από γεγονότα και τάσεις που επηρέαζαν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων.

Τα πλάνα αρχείου πιστοποιούν την αφήγηση, ενώ τα ειδικά γραφικά και infographics επιτυγχάνουν να εξηγούν με τον πιο απλό και θεαματικό τρόπο στατιστικά και κυρίαρχες τάσεις κάθε εποχής.

Eπεισόδιο 1: «Οι Έλληνες και το Σπίτι 1951-2021»

(Ε)

Ποια είναι η σχέση των Ελλήνων με το σπίτι από το 1951 μέχρι σήμερα;

Πώς εξηγείται η βαθιά συναισθηματική σχέση που έχουν οι Έλληνες μαζί του;

Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ, Pop Hellas, αναλύεται η σχέση που έχουν οι Έλληνες με την κατοικία τα τελευταία 70 χρόνια, μέσα από συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό και σύγχρονα infographics που παρουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία.

Στο επεισόδιο καταγράφονται μέσα από αφηγήσεις και ιστορίες:

• Η αστυφιλία, ο θεσμός της αντιπαροχής και η νέα ζωή στην πολυκατοικία, στη δεκαετία του 50.

• Στη συνέχεια, η εξάπλωση της πολυκατοικίας και η διακόσμηση σε ένα μέσο ελληνικό διαμέρισμα.

• Ο ρόλος του μπαλκονιού και η άφιξη της τηλεόρασης που αλλάζει καθοριστικά την καθημερινότητα και τη χρήση των χώρων του σπιτιού.

• Η ζωή στα προάστια ως διέξοδος από τα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, το όνειρο της εξοχικής κατοικίας.

• Τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα και το 2000 ως η χρυσή δεκαετία της κατασκευής σπιτιών. Οι άνθρωποι ασχολούνται περισσότερο με την αισθητική και τη διακόσμηση του σπιτιού τους.

• Πώς η οικονομική κρίση ανέδειξε τα μακροχρόνια προβλήματα στην κατασκευή των σπιτιών, οι επιρροές από τις διεθνείς τάσεις, το «έξυπνο» σπίτι και τέλος, πώς η πανδημία αλλάζει σημαντικά τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν το μελλοντικό τους σπίτι.

Συγκεκριμένα, μιλούν:

Δήμητρης Φιλιππίδης: Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Πάνος Δραγώνας: Αρχιτέκτων – Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Βαγγέλης Μπόνιος: Διακοσμητής

Στέφανος Παλλαντζάς: Πολιτικός Μηχανικός, Προέδρος ΕΙΠΑΚ

Πάνος Παρθένιος: Αρχιτέκτων – Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Νίκος Βασιλείου: Αντιπρόεδρος «Bright Special Lighting»

Kλεομένης Παπανικολάου: Δικηγόρος

Δημήτρης Καραμπατάκης: Αρχιτέκτονας

Κωνσταντίνος Καραμπατάκης: Αρχιτέκτονας

Δημήτρης Μελαχροινός: CEO Spitogatos.gr

Αλεξία Κυριακοπούλου: Παραγωγός VR/AR Εφαρμογών

Κώστας Σπαθής: Αρχιτέκτονας – Φωτογράφος

Βασισμένο σε μια ιδέα του Φώτη Τσιμελα

Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης

Επιμέλεια εκπομπής: Φώτης Τσιμελας

Συντονισμός εκπομπής: Πάνος Χαλας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Κώστας Ταγκας

Μοντάζ: Νίκος Αράπογλου

Αρχισυντάκτης: Γιάννης Τσιούλης

Έρευνα: Αγγελική Καραχάλιου – Ζωή Κουσάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Πατρικαρέας

Παραγωγή: THIS WAY OUT PRODUCTIONS

Διαθέσιμο στο ERTFLIX