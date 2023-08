Pop Hellas, 1951-2021: Ο Τρόπος που Ζουν οι Έλληνες

Τετάρτη 23 Αυγούστου

02:00 (ATH) | 23:00 (UTC)

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ, που αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία του τρόπου ζωής των Ελλήνων από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα.

Mια ιδιαίτερη παραγωγή με τη συμμετοχή αρκετών γνωστών πρωταγωνιστών της διαμόρφωσης αυτών των τάσεων.

Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια;

Πώς ντύνονταν και ποιες ήταν οι μόδες και οι επιρροές τους;

Ποια η σχέση των Ελλήνων με τη Μουσική και τη διασκέδαση σε κάθε δεκαετία;

Πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του Αυτοκινήτου στην καθημερινότητα και ποια σημασία απέκτησε η Μουσική στη ζωή μας;

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά 12 θεματικών επεισοδίων, που εξιστορούν με σύγχρονη αφήγηση μια μακρά ιστορική διαδρομή (1951-2021), μέσα από παρουσίαση των κυρίαρχων τάσεων που έπαιξαν ρόλο σε κάθε τομέα, αλλά και συνεντεύξεις καταξιωμένων ανθρώπων από κάθε χώρο που αναλύουν και ερμηνεύουν φαινόμενα και συμπεριφορές κάθε εποχής.

Κάθε ντοκιμαντέρ εμβαθύνει σε έναν τομέα και φωτίζει ιστορικά κάθε δεκαετία σαν μια σύνθεση από γεγονότα και τάσεις που επηρέαζαν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων.

Τα πλάνα αρχείου πιστοποιούν την αφήγηση, ενώ τα ειδικά γραφικά και infographics επιτυγχάνουν να εξηγούν με τον πιο απλό και θεαματικό τρόπο στατιστικά και κυρίαρχες τάσεις κάθε εποχής.

Eπεισόδιο 2: «Οι Έλληνες και το φαγητό, 1951-2021»

(Ε)

Ποια είναι η σχέση των Ελλήνων με το φαγητό από το 1951 μέχρι σήμερα;

Πώς το φαγητό από ανάγκη επιβίωσης κάποτε, έφτασε σήμερα να αποτελεί μια αντίληψη ζωής, αλλά και έναν τρόπο να συνδεθούμε συναισθηματικά;

Το γεγονός ότι η διατροφική κουλτούρα συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις του κάθε τόπου και δημιούργει ισχυρούς δεσμούς στους ανθρώπους, επιβεβαιώνεται μέσα από συνεντεύξεις γυναικών και ανδρών που αφηγούνται συναρπαστικές ιστορίες που σχετίζονται με το φαγητό.

Σε αυτό το επεισόδιο του Pop Hellas, αναλύεται ο τρόπος που τρώνε οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια, μέσα από συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό και σύγχρονα infographics που παρουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία.

Στο επεισόδιο «Oι Έλληνες και το φαγητό, 1951-2021», της εκπομπής Pop Hellas, καταγράφονται μέσα από αφηγήσεις και ιστορίες:

• Το «κατοχικό σύνδρομο» που επηρέασε τη διατροφή των Ελλήνων στη δεκαετία του ΄50 και η συμβολή του Τσελεμεντέ στην οικιακή μαγειρική.

• Ο ρόλος των ηλεκτρικών συσκευών στην εξέλιξη της μαγειρικής, τη δεκαετία του ’60 και η χρήση των τυποποιημένων προϊόντων στην καθημερινότητα των Ελλήνων.

• Τη δεκαετία του ΄70 οι άνθρωποι άρχισαν να τρώνε διαφορετικά λόγω των δυτικών επιρροών και εμφανίστηκαν τα πρώτα fast food.

• Πώς, τη δεκαετία του ’80, η διάδοση των σούπερ μάρκετ, έδωσε νέες δυνατότητες στη μαγειρική.

• Η μόδα των light προϊόντων και πώς επηρέασαν τα έντυπα γαστρονομίας και το lifestyle τις διατροφικές συνήθειες ,τη δεκαετία του ’90.

• Πώς αφομοιωθήκαν οι διεθνείς τάσεις στη γαστρονομία, τη δεκαετία του 2000 και πώς έγινε η στροφή στα ελληνικά προϊόντα.

• Πώς τη δεκαετία του 2010, αναπτύχθηκε η υγιεινή διατροφή, πόσο οι νέες τάσεις αλλάζουν τη διατροφική μας παράδοση και τέλος, πώς η πανδημία έγινε το νέο φίλτρο μέσα από το οποίο επαναπροσδιορίζουμε ανάγκες και προτεραιότητες.

Συγκεκριμένα, μιλούν οι:

• Γιώργος Χατζηγιαννάκης: Ειδικός Γαστρονομίας & Εστίασης.

• Θάλεια Τσιχλάκη: Δημοσιογράφος Γεύσης.

• Ντίνα Νικολάου: Chef Μαγειρικής

• Άρης Βεζενές: Chef/Owner

• Στέλιος Παρλιάρος: Ζαχαροπλάστης

• Βασίλης Σταύρου: Πρόεδρος & CEO «ΑΒ Βασιλόπουλος»

• Φώτης Βαλλάτος: Δημοσιογράφος

• Δημήτρης Τσακούμης: Brand Strategist

• Αποστόλης Τρικαλινός: Επιχειρηματίας

Βασισμένο σε μια ιδέα του Φώτη Τσιμελα

Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης

Επιμέλεια εκπομπής: Φώτης Τσιμελας

Συντονισμός εκπομπής: Πάνος Χαλας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Κώστας Ταγκας

Μοντάζ: Νίκος Αράπογλου

Αρχισυντάκτης: Γιάννης Τσιούλης

Έρευνα: Αγγελική Καραχάλιου – Ζωή Κουσάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Πατρικαρέας

Παραγωγή: THIS WAY OUT PRODUCTIONS

Διαθέσιμο στο ERTFLIX