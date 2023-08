Pop Hellas, 1951-2021: Ο Τρόπος που Ζουν οι Έλληνες

Δευτέρα 28 Αυγούστου,

21:00 (ATH) | 18:00 (UTC)

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ, που αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία του τρόπου ζωής των Ελλήνων από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα.

Mια ιδιαίτερη παραγωγή με τη συμμετοχή αρκετών γνωστών πρωταγωνιστών της διαμόρφωσης αυτών των τάσεων.

Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια;

Πώς ντύνονταν και ποιες ήταν οι μόδες και οι επιρροές τους;

Ποια η σχέση των Ελλήνων με τη Μουσική και τη διασκέδαση σε κάθε δεκαετία;

Πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του Αυτοκινήτου στην καθημερινότητα και ποια σημασία απέκτησε η Μουσική στη ζωή μας;

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά 12 θεματικών επεισοδίων, που εξιστορούν με σύγχρονη αφήγηση μια μακρά ιστορική διαδρομή (1951-2021), μέσα από παρουσίαση των κυρίαρχων τάσεων που έπαιξαν ρόλο σε κάθε τομέα, αλλά και συνεντεύξεις καταξιωμένων ανθρώπων από κάθε χώρο που αναλύουν και ερμηνεύουν φαινόμενα και συμπεριφορές κάθε εποχής.

Κάθε ντοκιμαντέρ εμβαθύνει σε έναν τομέα και φωτίζει ιστορικά κάθε δεκαετία σαν μια σύνθεση από γεγονότα και τάσεις που επηρέαζαν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων.

Τα πλάνα αρχείου πιστοποιούν την αφήγηση, ενώ τα ειδικά γραφικά και infographics επιτυγχάνουν να εξηγούν με τον πιο απλό και θεαματικό τρόπο στατιστικά και κυρίαρχες τάσεις κάθε εποχής.

Eπεισόδιο 3: «Οι Έλληνες και η Τεχνολογία 1951-2021»

(Ε)

Ποια είναι η σχέση των Ελλήνων με την Τεχνολογία από το 1951 μέχρι σήμερα;

Ποια τεχνολογικά επιτεύγματα και με ποιο τρόπο επηρέασαν την καθημερινότητα μας μέσα στον χρόνο;

Η συναρπαστική διαδρομή που διανύσαμε μέχρι σήμερα, όπου σχεδόν κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, εξιστορείται μέσα από συνεντεύξεις γυναικών και ανδρών που αναλύουν τους σημαντικότερους τεχνολογικούς σταθμούς κάθε δεκαετίας.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ, Pop Hellas, αναλύεται η σχέση που έχουν οι Έλληνες με την Τεχνολογία τα τελευταία 70 χρόνια, μέσα από συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό και σύγχρονα infographics που παρουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο καταγράφονται μέσα από αφηγήσεις και ιστορίες:

· Πώς ο ηλεκτρισμός και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο αναπτύσσονται στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’50.

· Στη δεκαετία του ’60, πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις αρχίζουν να επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.

· Η εδραίωση της τηλεόρασης, τη δεκαετία του 70, αποτελεί το τεχνολογικό θαύμα που αλλάζει την καθημερινότητα των Ελλήνων.

· Στη δεκαετία του ’80, η πληροφορική είναι η νέα μεγάλη ανακάλυψη που έρχεται να αναβαθμίσει τη ζωή στη χώρα.

· Η επανάσταση που έφερε το κινητό τηλέφωνο και οι ασύλληπτες, για την εποχή, δυνατότητες που προσέφερε η έλευση του ίντερνετ, στη δεκαετία του ’90.

· Στη δεκαετία του 2000, τα έξυπνα τηλέφωνα, το διαδίκτυο και οι εφαρμογές, αναδεικνύονται σε βασικό εργαλείο για την εργασία και την ψυχαγωγία.

· Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Εικονική Πραγματικότητα, τα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ηθική της τεχνολογίας αλλά και το αν μας αποξενώνει η χρήση της, όπως γίνεται σήμερα, από τον μέσο Έλληνα.

Συγκεκριμένα, μιλούν οι:

Ντέπη Τζιμέα: Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Σοφία Δήμτσα: Δ/ντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας ΔΕΗ

Χαράλαμπος Τσέκερης: Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Τάσος Οικονόμου: Δ/ντης Διαδικτύου – Τομέας Ενημέρωσης ΕΡΤ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Δημοσιογράφος

Βασίλης Βασιλόπουλος: Δημοσιογράφος – Data Protection Officer ΕΡΤ

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: Ηθοποιός

Κων/νος Αντωνόπουλος: Δ/ντης 24 Μedia News Lab

Γεωργίκος Δημήτριος: Επικεφαλής Εθνικού Τυπογραφείου

Σπύρος Παζιάνας: COO Computer Solutions

Nίκος Δήμου: Συγγραφέας

Αλεξία Κυριακοπούλου: VR/AR Producer

Νίκος Βασιλείου: Αντιπρόεδρος «Bright Special Lighting»

Κώστας Σπαθής: Αρχιτέκτονας – Φωτογράφος

Βασισμένο σε μια ιδέα του Φώτη Τσιμελα

Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης

Επιμέλεια εκπομπής: Φώτης Τσιμελας

Συντονισμός εκπομπής: Πάνος Χαλας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Κώστας Ταγκας

Μοντάζ: Νίκος Αράπογλου

Αρχισυντάκτης: Γιάννης Τσιούλης

Έρευνα: Αγγελική Καραχάλιου – Ζωή Κουσάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Πατρικαρέας

Παραγωγή: THIS WAY OUT PRODUCTIONS

Διαθέσιμο στο ERTFLIX