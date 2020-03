Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη είχαν εκπρόσωποι του «The Crete Trip 2020», ενός θεσμού που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδας (Erasmus Student Network Greece) και αναδεικνύει τη σχέση της Κρήτης με τη φοιτητική νεολαία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Ανδρέας Ζεύλας – Εθνικός Συντονιστής The Crete Trip 2020, Φοιτητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δήμητρα Κουιμτζίδου – Υπεύθυνη Εκδηλώσεων The Crete Trip 2020, Φοιτήτρια στο Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδας, Άννα Συριγωνάκη, Εθνική Συντονίστρια του The Crete Trip 2019.Όπως ανέφεραν οι φοιτητές στον Περιφερειάρχη, το «The Crete Trip» αποτελεί έναν μεγάλο θεσμό, που αποκτά όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα και η Περιφέρεια Κρήτης έχει τον σημαντικότερο ρόλο σε αυτό.

«Εκ μέρους του ESN Greece και της οργανωτικής επιτροπής του The Crete Trip θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά άλλη μια φορά για την στήριξη που μας παρέχετε. Στόχος μας είναι να εντάξουμε όλο και περισσότερο το κρητικό στοιχείο στο ταξίδι μας για να γνωρίσουν όλοι οι συμμετέχοντες την κουλτούρα της Κρήτης αλλά και της χώρας μας», τόνισαν οι εκπρόσωποι του Δικτύου Φοιτητών Erasmus Ελλάδας.

