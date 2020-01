Με τη ταινία Star Wars: Skywalker Η Άνοδος (Star Wars The Rise Of The Skywalker) ξεκινάει τις προβολές κινηματογραφικών ταινιών για το 2020 η Κινηματογραφική Λέσχη της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας. Η προβολή της ταινίας θα γίνει :

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/1: 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/1: 17.30 & 20.30

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/1: 19.00 & 22.00

ΤΡΙΤΗ 7/1: 21.00

Γενική Είσοδος 6 ευρώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 19.00 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΟ – ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΕΝΑΣ!

