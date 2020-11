Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει το “Open data: what, why, when & how”, ένα διήμερο με online σεμινάρια σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 1 και Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, από 18:00 έως 20:00, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ODEON (Open Data for European Open iNnovation).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ODEON στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης, σε ανοιχτά και μεγάλα δεδομένα που δημοσιεύονται από δημόσιους οργανισμούς, στο πλαίσιο ανοικτών κυβερνητικών πολιτικών και στη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας εταιρειών μέσω της ανοιχτής χρήσης δεδομένων.

Ο κύριος στόχος των online σεμιναρίων είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση πολιτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εν δυνάμει επιχειρηματιών, σε σχέση με τα ανοιχτά δεδομένα και τη χρήση τους, με σκοπό την παραγωγή κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ωφελειών.

Ειδικότερα, θα αναλυθούν θεματικοί άξονες, όπως: Τι είναι τα “Open Data”, τι χαρακτηριστικά προσδίδουν στην κοινωνία, πού και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πού τα βρίσκουμε, αλλά και πώς προφυλασσόμαστε από αυτά.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη: https://bit.ly/OpenData-ODEON

