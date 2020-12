Το Video Art Μηδέν υποδέχεται το 2021 με 3 νέες ενότητες online που θα παραμείνουν ανοικτές για τους φίλους της βιντεοτέχνης καθόλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου: 2 ενότητες αφιερωμένες στη σύγχρονη ελληνική βιντεοτέχνη (Occupants και Carry on, σε επιμέλεια της Γιούλας και Όλγας Παπαδοπούλου) και την ενότητα Time quarantined που επιμελήθηκε ειδικά για το Μηδέν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του The New Museum of Networked Art & ALPHABET Art Centre, Wilfried Agricola de Cologne. Οι ενότητες θα παραμείνουν προσβάσιμες από 1-31 Ιανουαρίου 2021 στο κανάλι του Video Art Μηδέν στο youtube.

Αναλυτικά οι ενότητες που θα παρουσιαστούν:

– Occupants // Επιμέλεια: Γιούλα και Όλγα Παπαδοπούλου

Η ενότητα παρουσιάζει 7 έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, που επικεντρώνονται στην ανθρώπινη παρουσία και δράση, μέσα από διάφορες εκφάνσεις της. Όλα μαζί, τα έργα της ενότητας συνθέτουν μια «ωδή» στη ματαιότητα και την αγωνία νοηματοδότησης της ανθρώπινης ύπαρξης, μέσα από δράσεις, γραφές-επανεγγραφές και σχεδόν σισύφειες επαναλήψεις που πασχίζουν να αφήσουν ένα αποτύπωμα, ένα φορτισμένο σημασιολογικά και εννοιολογικά ίχνος της ανθρώπινης δραστηριότητας, της ζωής και της τέχνης.

– Carry on // Επιμέλεια: Γιούλα και Όλγα Παπαδοπούλου

Η ενότητα παρουσιάζει 7 σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν διαφορετικά μορφολογικά και εννοιολογικά στοιχεία στο έργο τους, με κοινό άξονα την έννοια της περιπλάνησης (και ενίοτε της στάσης), φυσικής και πνευματικής.

– The New Museum of Networked Art & ALPHABET Art Centre:

Time quarantined // Επιμέλεια: Wilfried Agricola de Cologne

Στους καιρούς της πανδημίας που διανύουμε αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν τους περιορισμούς του «συνηθισμένου». Τα πράγματα που θεωρούσαμε πριν ως δεδομένα αποκτούν ξαφνικά μια ασυνήθιστη βαρύτητα. Ο χρόνος μοιάζει να έχει παραλύσει, να έχει μπει σε καραντίνα -ή πρόκειται απλώς για μια αλλαγή παραδείγματος;

Η ενότητα των βίντεο που έχουν επιλεγεί αποτελεί μια σύνθεση διαφορετικών εκδοχών του χρόνου, με όλες τις αντιθέσεις τους ανάλογα με την καλλιτεχνική ματιά των δημιουργών σε 13 συνολικά έργα.

Οι παραπάνω ενότητες θα παραμείνουν προσβάσιμες από 1-31 Ιανουαρίου 2021 στο κανάλι του Video Art Μηδέν στο youtube.

Επιπλέον, το Video Art Μηδέν συνεργάζεται με το mink festival, ένα online φεστιβάλ που δημιουργήθηκε με αφορμή την πανδημία και τις επιπτώσεις της σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο, παρουσιάζοντας την ενότητα EARTHLINGS: Snapshots from the End, σε επιμέλεια της Εύης Στάμου και του Pietro Radin καθόλη τη διάρκεια του mink, από 21 Δεκεμβρίου 2020 έως 21 Μαρτίου 2021 στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης minkfestival.com.

Η ενότητα «EARTHLINGS: Snapshots from the End» είναι μια επιλογή 10 βίντεο-έργων που εκθέτουν στιγμιότυπα της ζωής των πολυποίκιλων μορφών που κατοικούν τον πλανήτη, υπό το πρίσμα του δυσβάσταχτου οικολογικού αποτυπώματος του ανθρώπου. Ολοκληρωμένα λίγο πριν την έκρηξη της πανδημίας, τα έργα αποτυπώνουν το δυστοπικό μας παρόν και συνθέτουν το ελεγειακό πορτραίτο ενός πλανήτη που ασθενεί, μιας αφιλόξενης κατοικίας για αμέτρητους κατοίκους που συνεχίζουν να ελπίζουν (δέντρα και αράχνες, κοράκια και μαλάκια, αιγοπρόβατα και ανθρώπους).

Η «EARTHLINGS: Snapshots from the End» είναι μία από τρεις ενότητες του Video Art Mηδέν που προβλήθηκαν διαδικτυακά τον Οκτώβριο του 2020 από το κανάλι του στο youtube.

Video Art Μηδέν -youtube channel link: https://www.youtube.com/channel/UC8ly7FIRWx2-fXyrAulY-DQ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Video Art Μηδέν: www.festivalmiden.gr

Video Art Μηδέν

Το Video Art Μηδέν είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός για τη διερεύνηση και την προώθηση της βιντεοτέχνης και ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα διεθνή φεστιβάλ βιντεοτέχνης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2005 από μια ανεξάρτητη ομάδα Eλλήνων καλλιτεχνών με σκοπό να υποκινήσει τη δημιουργία πρωτότυπης βιντεοτέχνης, να βοηθήσει στη διάδοσή της και να αναπτύξει την έρευνά της.

Μέσα από συνεργασίες και ανταλλαγές με σημαντικά φεστιβάλ, χώρους τέχνης και οργανισμούς, έχει αναγνωριστεί ως μια από τις βασικές και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσες διοργανώσεις για τη βιντεοτέχνη διεθνώς και μια σημαντική πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής για την ελληνική και παγκόσμια βιντεοδημιουργία. Έχει δημιουργήσει ταυτόχρονα ένα εναλλακτικό σημείο συνάντησης για αναδυόμενους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών, οργανισμών, φεστιβάλ και χώρων τέχνης απ’ όλο τον κόσμο.

Ενότητες προβολών του Μηδέν έχουν ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και φιλοξενούνται σε σημαντικά φεστιβάλ και Μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιούλα Παπαδοπούλου & Μαργαρίτα Σταυράκη

Info: www.festivalmiden.gr || www.facebook.com/videoartmiden || https://www.instagram.com/videoart_miden/

