Με πολλές πανελλήνιες πρεμιέρες έρχεται το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Σαράντα οκτώ διεθνείς ταινίες, στην πλειονότητά τους σε πανελλήνια πρώτη προβολή, εξασφάλισε για τους θεατές το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά διαδικτυακά από τις 5 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021.

Οι ετοιμασίες για την διαδικτυακή έκδοση του 7ου ΔΦΝΠ βρίσκονται στην τελική ευθεία, προκειμένου οι φίλοι του Φεστιβάλ να απολαύσουν εντελώς δωρεάν, από το σπίτι τους, πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ απ’ όλον τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί και με φυσική παρουσία από τις 7 έως τις 16 Μαΐου του 2021, με σκοπό να προβληθεί το πρόγραμμά του, ελληνικό και διεθνές, και στις αίθουσες των 9 πόλεων του δικτύου του (Καλαμάτα, Πάτρα, Σπάρτη, Άργος, Ναύπλιο, Γύθειο, Αμαλιάδα, Ξυλόκαστρο, Ακράτα) αλλά και να απονεμηθούν τα καθιερωμένα βραβεία.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος « Διεκδικώντας την ελευθερία» θα προβληθούν 13 ταινίες ξένων σκηνοθετών. Δεκατρείς ξεχωριστές ιστορίες κοινωνικοπολιτικών γεγονότων που συγκλόνισαν και συγκλονίζουν την ανθρωπότητα. Ιστορίες που θα μας ταξιδέψουν σε διάφορες γωνιές της Γης, από την Χιλή στην Παπούα Νέα Γουινέα, από την Μπουρκίνα Φάσο στην Κούβα, από τη Σρι Λάνκα στην Αρμενία, από την Ισπανία του Φράνκο στην Ελλάδα της Κατοχής.

Μερικές από τις πανελλήνιες πρεμιέρες που θα δούμε είναι: Bloodless – The Path to Democracy(«Χωρίς σταγόνα αίμα») των Bared Maronian και Silva Basmajian, Fixed Shot-100 Recordings around Dignity Square του Cristián Pérez Reyes, Lost Lives(«Χαμένες Ζωές») των Michael Hewitt και Dermot Lavery, και Unblock Cuba του Sergio Gregori Marugán.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος για την Ισότητα των Φύλων, θα προβληθούν 7 ταινίες που συνθέτουν ένα διεθνές τοπίο, με στόχο το προβληματισμό και τη δημιουργική σκέψη. Κάποιες από αυτές επίσης θα προβληθούν σε πανελλήνια πρώτη: Being Eriko του Jannik Splidsboel, The New Abolitionists, της Christina Zorich, και March for Dignity («Πορεία αξιοπρέπειας») του John Eames.

Στην διάρκεια του διαδικτυακού φεστιβάλ θα λάβει χώρα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Διεκδικώντας την ελευθερία – Πολεμικοί ανταποκριτές» με την παρουσία Ελλήνων, ξένων σκηνοθετών, δημοσιογράφων-πολεμικών ανταποκριτών, μεταξύ των οποίων η Αμερικανή Iara Lee, ακτιβίστρια και σκηνοθέτις, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ “Photografer of war”, Boris Benjamin Bertram από την Δανία, και η Nitza Kakoseos Dominguez από την Σουηδία, σκηνοθέτις/δημοσιογράφος και πολεμική ανταποκρίτρια στην Νικαράγουα.

Την συζήτηση θα συντονίσει ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Πεθαίνοντας για την αλήθεια», Νίκος Μεγγρέλης. Στην συζήτηση θα συμμετέχει και επιτροπή φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά, με στόχο να υπάρξει διάδραση με τους θεατές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.peloponnisosdocfestival.com και https://www.facebook.com/peloponnisosdocfestival/

