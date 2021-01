Η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας θυμάται την σπουδαία Άγκαθα Κρίστι και αφιερώνει στην πολυγραφότατη και ιδιοφυή συγγραφέα, τη 2η Προβολή στο σπίτι με τη ταινία Έγκλημα στο Νείλο με τον εμβληματικό David Suchet στο ρόλο του Ηρακλή Πουαρό.

Στις 12 Ιανουαρίου 2021 εορτάζονται τα 45 χρόνια από τον θάνατο της Άγκαθα Κρίστι.

Είναι διάσημη κυρίως για τα αστυνομικά έργα της – 66 μυθιστορήματα και 14 συλλογές διηγημάτων – τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο με μεγάλη επιτυχία.

Απόδειξη του πόσο η Κρίστι εμπνέει ακόμη, αποτελεί η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της εκδοχής του Εγκλήματος στο Νείλο από τον Kenneth Branagh μέσα στο 2021.

Το Έγκλημα στον Νείλο – (Death on the Nile) είναι αστυνομικό μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι, με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή Πουαρό που πρωτοεκδόθηκε στην Αγγλία, την 1η Νοεμβρίου του 1937, από τις εκδόσεις «Collins Crime Club»

Το μυθιστόρημα διαδραματίζεται κυρίως στην Αίγυπτο, (τόπο που η Κρίστι γνώρισε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της στην Μέση Ανατολή), και συγκεκριμένα μέσα σε ένα ποταμόπλοιο που κάνει κρουαζιέρα στον Νείλο. Σε αυτόν τον χώρο ξεδιπλώνεται μια ιστορία έρωτα και αντιζηλίας που θα καταλήξει σε φόνο.

Το μυθιστόρημα γνώρισε πολλές επανεκδόσεις – αφού είναι από τα δημοφιλέστερα της Αγκάθα Κρίστι και διασκευάστηκε για το θέατρο (από την ίδια την Κρίστι), την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και τον κινηματογράφο.

Επίσης, έχει κυκλοφορήσει σε κόμικ και σε βιντεοπαιχνίδι.

Η εκδοχή του Wilson που προβάλλεται από τη Λέσχη, γυρίστηκε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς που έκανε μεγάλη επιτυχία. Όλα τα επεισόδια της είναι διαθέσιμα on demand στην τηλεοπτική πλατφόρμα ERTFLIX

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΝΕΙΛΟ – Death on the Nile

Crime, Drama, Mystery | K-15 | 2004 | Uk | 97΄

σκηνοθεσία: Andy Wilson

σενάριο: Agatha Christie (novel), Kevin Elyot (screenplay)

παίζουν: David Suchet, James Fox, Emily Blunt

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στους παρακάτω συνδέσμους για τις επόμενες τρείς ημέρες από την Δευτέρα 11/1 έως και την Τετάρτη 13/01





Μοιράσου το άρθρο: